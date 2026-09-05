Enigmas de la Orden Templaria en el Puente de Avignon/ Por Antonio Las Heras

Luego de 700 años, los Templarios quieren volver

Secretos, signos, símbolos y señales

Dicho sea aquí de paso, entre los secretos que el puente sigue atesorando se encuentran signos, símbolos y señales dejados tanto por los Caballeros Cruzados (fueron guerreros cristianos de Europa Occidental que participaron en las Cruzadas entre los siglos XI y XIII: tomaron su nombre de la cruz cosida en sus ropas como símbolo de su voto religioso para recuperar Tierra Santa) como por los Caballeros Templarios (la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, fundada entre 1118 y 1119).

En la minuciosa visita que realicé, unos años atrás, pude comprobar –lupa en mano– que todavía hoy pueden verse algunos de estos signos -debajo del arco del puente, en el sitio a dónde ni turistas ni viajeros llegan– tales como la específica cruz templaria; la misma que llevaban las velas de los barcos de Cristóbal Colón y un escudo de armas que exhibe gran desgaste por las inclemencias del clima así como otras claras señales templarias. Hay que tener en cuenta que estas marcas y señales fueron hechas con tal eficiencia que pude observarlas 700 años después. ¡Sorprendente!

Posteriormente el famoso puente fue reconstruido varias veces; pero en piedra, padeciendo numerosos derrumbes durante las crecidas del río. Pasaban los siglos, se iba haciendo cada vez más peligroso el cruce conforme los arcos se derrumbaban y eran reemplazados por secciones en madera desvencijadas. Como primero fue de madera obviamente se rompió y hubo que reconstruirlo varias veces.

Al final, después de una fuerte crecida del río Ródano, en 1660, el puente quedó en las condiciones que presenta actualmente, fuera de uso, pues la inundación se llevó gran parte de la estructura. En la actualidad sólo permanecen en pie 4 de sus 22 arcos originales. En una de las pilastras originales se levanta la capilla románica, llamada de San Bénézet o de San Nicolás; el primer nombre obedece a que es el lugar en que se enterró el cuerpo de San Bénezet; el segundo a que estaba dedicada a San Nicolás, patrón de los marineros del Ródano.

La canción popular del puente de Avignon data del siglo XVI, titulada “Sus le Pont d’Avignon” (“Bajo el Puente de Avignon”). Hace referencia a los bailes que se organizaban debajo del puente, en la antigua isla Barthelasse. Se trata de una canción infantil que se hizo popular a lo largo de los años. Contribuye a hacer del puente de Avignon uno de los más famosos de los puentes del mundo. Sitio ineludible para todo turista y curioso que pasa por aquellas zonas.

Claro que, la enorme mayoría, desconocerá siempre que fue un lugar elegido para ciertas ceremonias y rituales de los cuales, como yo puede comprobarlo, todavía hoy quedan vestigios.

Antonio Las Heras es doctor en Psicología Social, parapsicólogo, filósofo, historiador y escritor. “Masonería en la Argentina: enigma, secreto y política”, es uno de sus recientes libros. www.antoniolasheras.com