Malvinas: la lista de 45 empresas y personas que el Gobierno sancionará por el petróleo

El listado se publicó horas después del mensaje de Javier Milei por cadena nacional.

Malvinas: el listado de las 45 empresas y personas que el Gobierno quiere sancionar

-Navitas Petroleum Development and Production Limited — ilegítima licenciataria — Reino Unido.

-Navitas Petroleum Atlantic Limited — ilegítima licenciataria— Reino Unido.

-Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd — Accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

-Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd — Accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

-The Phoenix Holdings Ltd / Phoenix Financial Ltd / The Phoenix Investments House Lt— Accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

-Meitav Investment House Ltd— Accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

-Gideon Abraham Tadmor Cohen — Accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

-Yacob Katz — Accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

-Jonathan Akiva Sternberg — Accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

-Boaz Yoel Cohen Tadmor — Accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

-Amit Kornhauser — Accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

-Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited — ilegítima licenciataria— Reino Unido.

-Rockhopper Exploration (Oil) Limited — ilegítima licenciataria— Reino Unido.

-Noked Capital Ltd — Accionista de Rockhopper Exploration PLC — Israel.

-Aedos Advisers (London) LLP — Accionista de Rockhopper Exploration PLC — Reino Unido.

-Exodus Management Israel Ltd (Brosh Capital Partners LP y Brosh Equity Partners LP) — Accionista de Rockhopper Exploration PLC — Israel.

-Ion Fund Management Ltd — Accionista de Rockhopper Exploration PLC — Israel.

-Samuel Moody — Accionista de Rockhopper Exploration PLC — Reino Unido.

-William Rees Perry — Accionista de Rockhopper Exploration PLC — Reino Unido.

-Alan Brimacombe — Accionista de Borders & Southern — Canadá.

-Zila Corporation — Accionista de Borders & Southern — Islas Vírgenes Británicas.

-Interactive Investor Limited — Accionista de Borders & Southern — Reino Unido.

-Mr H Mason — Accionista de Borders & Southern — Origen sin especificar.

-Mr Newlands — Accionista de Borders & Southern — Reino Unido.

-Mrs Newlands — Accionista de Borders & Southern — Reino Unido.

-Hargreaves Lansdown Asset Management Limited — Accionista de Borders & Southern — Reino Unido.

-Halifax Share Dealing Clients — Accionista de Borders & Southern — Reino Unido.

-JHI Associates Inc. — ilegítima licenciataria— Canadá.

-JHI Falklands Inc. — ilegítima licenciataria— Canadá.

-Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd — Accionista única de JHI — Canadá.

-CIBC Asset Mgt. — Accionista de Eco — Canadá.

-Canaccord Genuity Limited — Accionista de Eco — Reino Unido.

-Avanza Bank Holding AB — Accionista de Eco — Suecia.

-Moshe Peterburg — Accionista de Eco — Israel.

-Askar Alshinbayev — Accionista de Eco — Kazajistán.

-Coronation Fund— Accionista de Eco — Sudáfrica.

-Westmount Energy Limited — Accionista de Eco — Jersey (Islas del Canal).

-Borders & Southern Falkland Islands Limited — Ilegítima licenciataria — Reino Unido.

-Noble Corporation — Proveedor estratégico de infraestructura — Reino Unido.

-AP Moller Holding A/S — Accionista de Noble Corporation y Seatrium — Dinamarca.

-First Eagle Investment Management LLC — Accionista de Noble Corporation y Seatrium Limited — Estados Unidos.

-Vanguard Portfolio Management LLC— Accionista de Noble Corporation y Seatrium Limited — Estados Unidos.

-Dimensional Fund Advisors LP — Accionista de Noble Corporation, Seatrium Limited y Bristow Group Inc. — Estados Unidos.

-Netherland, Sewell & Associates, Inc. (NSAI) — Analistas y asesores corporativos — Estados Unidos.

-Fugro NV — Proveedor de servicios — Países Bajos.

La publicación del listado se produjo el día después de la cadena nacional en la que Milei ratificó el reclamo argentino de soberanía sobre Malvinas y anunció nuevas medidas para “proteger los intereses estratégicos en el Atlántico Sur”. La decisión forma parte de una estrategia más amplia que incluye acciones diplomáticas, reclamos ante organismos internacionales y un refuerzo de la presencia argentina en la región.