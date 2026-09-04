Las petroleras le respondieron a Milei tras sus anuncios por Malvinas

Rockhopper, de origen británico, y Navitas Petroleum, de capitales israelíes, consideraron además que los anuncios realizados desde Buenos Aires no modificarán el cronograma previsto para Sea Lion.

La respuesta llegó después de la cadena nacional encabezada por Javier Milei, en la que el presidente anticipó una serie de medidas destinadas a endurecer las sanciones contra compañías vinculadas con actividades económicas en Malvinas sin autorización argentina.

El mandatario argentino anunció que el Gobierno avanzará con la inhabilitación para operar en territorio argentino de aquellas empresas involucradas, de manera directa o indirecta, en proyectos desarrollados en las islas.

Además, anticipó la firma de un decreto para acelerar la aplicación de sanciones y el envío al Congreso de un proyecto de ley destinado a incrementar las penalidades contra las compañías alcanzadas.

Qué es el proyecto Sea Lion

Sea Lion está ubicado en aguas del Atlántico Sur, a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, y constituye uno de los principales proyectos petroleros previstos en la zona.

El emprendimiento todavía se encuentra en etapa de desarrollo y, en caso de avanzar hasta su fase productiva, implicaría la explotación comercial de petróleo a gran escala en el archipiélago.

La Argentina considera que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos realizadas sin su autorización vulneran sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

Rockhopper y Navitas, en cambio, ratificaron en su declaración que reconocen las licencias concedidas por las autoridades isleñas y enfatizaron el respaldo británico a esas autorizaciones.

Las compañías también remitieron a sus informes corporativos de 2025 y del segundo trimestre de 2026 para fundamentar su posición respecto del marco jurídico y las perspectivas del proyecto.