Turquía: Descubren basílica que reconfirma relatos bíblicos

El sitio también funcionaba como un centro de mercado y predicación, cercano a la región de Éfeso, relevante en el comercio romano. Según los arqueólogos, la basílica demuestra que Listra era una comunidad cristiana organizada, capaz de albergar cultos, líderes y actividades narradas en los Hechos de los Apóstoles, incluyendo milagros atribuidos a Pablo y la instalación de Timoteo como líder.

Embed New Archaeological Discoveries at Lystra — the Sacred Anatolian City Cited Eight Times in the Biblehttps://t.co/uG6Sq5Dmw4 pic.twitter.com/4D05m11pBH — Arkeonews (@ArkeoNews) October 8, 2025

Su ubicación actual cerca de Hatunsaray coincide con los detalles geográficos mencionados en la Biblia. Aunque Listra se menciona ocho veces en las Escrituras, la basílica aporta la primera evidencia arqueológica concreta sobre su papel en la difusión del cristianismo en la región.

Pruebas y milagros

El hallazgo es considerado "la prueba más clara hasta ahora" de que los relatos bíblicos reflejan hechos históricos. En Hechos 14:8-10 se menciona a un hombre cojo sanado por Pablo, un milagro que la basílica contextualiza en un marco urbano real.

Las excavaciones revelaron también restos de la era selyúcida (siglos XI al XIII), incluyendo monedas y talismanes de turquesa en tumbas infantiles, lo que indica que la población cristiana local continuó existiendo bajo dominio selyúcida. Partes de la basílica fueron reconvertidas en capillas más pequeñas, mostrando la adaptación del espacio sagrado a lo largo del tiempo.

Para los expertos, Listra no solo confirma historias bíblicas, sino que refleja siglos de devoción, arte e intercambio cultural, desde milagros hasta la vida diaria de su comunidad cristiana primitiva.