Un invento que ayuda a conocer los primeros pasos de los bebés

En todo esto pensó Lelis Hayipandelli (44), una médica pediatra argentina, nieta de familia griega, y cuyos abuelo y padre fueron dueños de Bebecito, una fábrica de calzados para bebés - quizás una señal que anticiparía el camino de Lelis - cuando inspirada por las numerosas consultas que recibía de los padres sobre las etapas y los pasos de su pequeño hijo, decidió diseñar y dar forma a un producto que justamente, ayuda a seguir esa evolución en los primeros dos años de vida.

Pero su idea no solo tuvo gran aceptación en los padres que la consultaban diariamente. Su ‘Set de observación para el neurodesarrollo de bebés’ se presentó hace un año en la 47ª Exposición Internacional de Inventos de Ginebra, Suiza, y obtuvo la Medalla de Oro en la Categoría ‘Materiales y Métodos didácticos’, en un ámbito donde se presentaron inventores y diseñadores de todo el mundo.

Lelis comenta que "la idea de este set surgió para que padres y cuidadores de niños menores de 2 años, puedan saber qué hacen los niños madurativamente acorde a la edad mes a mes. Esto lo hice en base a 20 años de experiencia como médica y en base a la observación en mi consultorio, por cosas que me pasaron".

Remarca que "una de ellas es que los padres venían con niños de edades mayores y con pautas madurativas no cumplidas y asumidos como que estaba todo bien, que nadie les dijo nada, o que no consultaron por muchos meses pensando que el niño cumplía con sus etapas, y en otros casos porque los padres me consultaban por simple curiosidad y para conocer más a su hijo, sobre qué hacía o debía hacer el niño en determinado mes".

Según explica, "el aumento de la incidencia de trastornos cognitivos y del desarrollo de los niños, espectro autista, inmadurez del neurodesarrollo y TDAH (Trastorno por Deficit de Atención e Hiperactividad), me hizo movilizar y profundizar sobre este tema y ayudar a que tanto los padres como profesionales estén atentos a cada etapa del neurodesarrollo de los niños".

Cuenta Lelis que dedicarse a la pediatría fue una decisión tardía, pero de la que está muy satisfecha, y comenta que "yo estudié en la UBA, soy cordobesa pero por temas familiares nos mudamos a Santa Fe, y terminé la secundaria en Buenos Aires".

Reconoce que "en esos momentos era un poco ingenua, porque quería dedicarme a sanar, pero sin estudiar medicina, ya que mi hermano también lo hacía y yo veía que no paraba nunca en casa, pero mi padrino, que era sacerdote, me aconsejó que estudiara, porque algo tenía que saber, y aunque no llegó a verme recibida, siempre le agradeceré el apoyo que me dio".

La inclinación por la pediatría, según detalla Lelis, "llegó porque me daba una sensación más vital, más cercana a esa inocencia de los comienzos de la vida" y destaca que "luego de hacer residencias en el Fernández y el Pirovano, llegué al hospital Elizalde, y desde hace 14 años estoy en el sanatorio Otamendi, donde estoy en el servicio de Neonatología, y además tengo mi propio consultorio en el barrio de Belgrano".

Un termómetro para el crecimiento del bebe

Según relata Lelis acerca de su diseño, que define como un sistema de evaluación del neurodesarrollo de niños menores de dos años, "no es de diagnóstico y tratamiento, es una forma de observar cómo crece un niño normal, una especie de termómetro, y se presenta tanto para bebés de 0 a 12 meses y de 12 a 24, en una valija con distintos elementos que ayudan a los padres a seguir la evolución del niño".

Comenta que "consta de un libro con muchas explicaciones y precisiones sobre cada mes del niño, sobre qué hace, cómo se lo puede estimular, y qué pasos seguir en cada etapa para ayudarlo. Uno puede hacer juegos para ver lo motor, lo cognitivo, visual, si mira, y auditivo. También hay un video que muestra cómo comprobar si lo que los padres hacen está bien".

Aclara que "puede ser que al chico no le salga de inmediato, pero todos los días se hace estimulación temprana, para despertar el interés del bebé, y si a los 30 días no lo hace conviene consultar al especialista, aunque los tiempos siempre son relativos", y enumera que "la valija contiene elementos de estimulación, juego y evaluación, un pen drive con videos, y un libro explicativo de las distintas etapas del bebé".

hdv UN INVENTO 2 Laura Tenenbaum

Lelis aconseja "tomarlo como un juego para el niño y observar cómo va aprendiendo a conocer el medio donde está, a través de distintas etapas en las que va evolucionando, esto hay que hacerlo con tiempo y paciencia, y en 40 o 50 minutos se podrá hacer una evaluación". Señala con satisfacción que "tuve muchos pedidos del interior y de otros lugares para conocer este sistema" y destaca que "también se puede requerir información en la página http://www.evasetbebe.com/"

Un estimulante premio en un concurso de Ginebra

Sin dudas, Lelis Hayipandelli jamás pensó que su Set iba a participar en un concurso en Suiza y, además, iba a ganar un premio. Ella explica la historia: "hace más de un año yo había armado mi set pero nadie lo conocía, salvo por la difusión en la página web, o redes sociales. Asi fue que mi hermano me dijo que si este era un invento, por qué no lo presentaba en la Escuela de Inventores".

Así, la pediatra se contactó con Eduardo Fernández, titular de la Escuela, y del Foro de Inventores, quien se mostró muy interesado, "tanto que al poco tiempo me ofreció presentarlo en la exposición mundial, pero se hacía en Ginebra y yo no tenía cómo viajar". Gracias a una indemnización, Lelis pudo viajar en julio de 2018, y junto al director de la Escuela.

Alli expuso en un stand su diseño, compitió en un evento donde había 22 categorías, con un jurado de casi 90 personas, y logró obtener el premio en el rubro Materiales y Métodos Didácticos. Señala que "a partir de esto tuvo todo más repercusión, me mandaron mails, y me conecté con terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, maestras de jardín, y de escuelas especiales,y hasta me invitaron a un congreso de fonoaudiólogos, de la asociación, para comienzos de junio".

ADEMÁS:

Cuando Germán sale a la cancha siempre puede ser un gran día

Gustavo, el actor que les dio vida a los duendes de la murga