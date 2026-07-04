Consulta el horóscopo chino del domingo 4 de julio

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/20 El orden mental mejora tu rendimiento. Planificar te permite avanzar con seguridad. Hoy organizar es clave. Números de la Suerte: 10, 13, 29

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/09 La lealtad se demuestra con acciones concretas. Elegís sostener lo importante sin dudar. Esto fortalece vínculos genuinos. Números de la Suerte: 11, 14, 30

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/10 El bienestar emocional toma protagonismo. Dedicarte tiempo mejora tu equilibrio. Bajar el ritmo te beneficia. Números de la Suerte: 12, 15, 31

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/11 Hoy es un día para reorganizar tu enfoque y priorizar lo importante. Algo que venías sosteniendo puede necesitar un ajuste para avanzar mejor. Pensar antes de actuar te permite tomar decisiones más acertadas. Números de la Suerte: 1, 17, 29

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/12 La constancia sigue siendo tu mayor fortaleza. Mantener tu ritmo sin apresurarte te permite consolidar avances firmes. Lo que construyas hoy tendrá estabilidad. Números de la Suerte: 2, 19, 31

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/13 La energía está en alza y te impulsa a actuar con decisión. Canalizar esa intensidad hacia objetivos claros mejora tu rendimiento. Evitar impulsividad te beneficia. Números de la Suerte: 3, 20, 32

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/14 La calma emocional te permite ver con mayor claridad. Elegir bien tus prioridades evita desgaste innecesario. Hoy la armonía te favorece. Números de la Suerte: 4, 21, 33

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/15 Tu presencia genera impacto positivo en tu entorno. Es un buen momento para tomar iniciativa. La confianza te posiciona mejor. Números de la Suerte: 5, 22, 34

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La intuición te permite anticiparte a situaciones complejas. Escuchar tu percepción mejora decisiones importantes. Hoy la observación es clave. Números de la Suerte: 6, 23, 35