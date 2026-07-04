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Día, horario y sede de todos los cruces de octavos de final del Mundial

La inédita instancia de 16avos de final ya quedó atrás y está todo definido sobre los encuentros de octavos de final de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Tras finalizar la inédita instancia de 16avos de final, en donde Argentina venció 3 a 2 a Cabo Verde en el alargue con sufrimiento en Miami, quedaron definidos los cruces de octavos de final con día, horario y sede: la Scaloneta se medirá el martes, desde las 13, con Egipto en Atlanta, Estados Unidos.

El sistema de disputa de los 8avos será el habitual de las fases decisivas de los Mundiales y cómo se observó en 16avos. Cada partido será a eliminación directa y en caso de igualdad al término de los 90 minutos se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. Si la paridad persiste, el ganador se definirá mediante una serie de penales.

Todos los cruces de 8vos de final con días y horarios

Sábado 4

Canadá – Marruecos: 14:00hs en Houston

Paraguay – Francia: 18:00hs en Philadelphia

Domingo 5

Brasil – Noruega: 17:00hs en Nueva Jersey

México – Inglaterra: 21:00hs en Ciudad de México

Lunes 6

España – Portugal: 16:00hs en Dallas

Estados Unidos – Bélgica: 21:00hs en Seattle

Martes 7

Argentina – Egipto: 13:00hs en Atlanta

Colombia – Suiza: 17:00hs en Vancouver

Para volver a ver los cruces de 16avos de final

Canadá 1-0 Sudáfrica

Alemania 1 (3) - 1 (4) Paraguay

Brasil 2 - 1 Japón

Países Bajos 1 (2) - 1 (3) Marruecos

Francia 3-0 Suecia

Noruega 2-1 Costa de Marfil

México 2-0 Ecuador

Inglaterra 2-1 Congo

Bélgica 3-2 Senegal

Estados Unidos 2-0 Bosnia

España 3-0 Austria

Portugal 2-1 Croacia

Suiza 2-0 Argelia

Argentina 3-2 Cabo Verde

Australia 1 (2) - 1 (4) Egipto

Colombia 1-0 Ghana

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