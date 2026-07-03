Argentina vs. Egipto: día, horario y sede del partido por los octavos del Mundial

La Albiceleste se metió entre las mejores 16 selecciones del mundo tras superar con sufrimiento a Cabo Verde y buscará este martes desde las 13 en Atlanta ante los egipcios seguir avanzando en el certamen.
La Selección Argentina ya tiene todo definido sobre su próximo compromiso en el Mundial 2026 tras superar con sufrimiento a Cabo Verde en los dieciseisavos de final. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se metió entre los 16 mejores y ahora afrontará los octavos de final contra el Egipto de Mohamed Salah.
El encuentro de la Albiceleste frente al combinado egipcio se disputará el martes 7 de julio a las 13 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. El ganador del cruce se clasificará a los cuartos de final y quedará entre los ocho mejores del torneo.
En caso de avanzar, Argentina jugará los cuartos de final el sábado 11 de julio a las 22 en el Arrowhead Stadium, frente al vencedor del duelo entre Suiza y Colombia o Ghana, a conocer en unas horas. El conjunto argentino llega tras vencer 3-2 a Cabo Verde, en un partido que le permitió asegurar su clasificación a esta instancia decisiva del Mundial.
El conjunto africano avanzó a los octavos luego de eliminar a Australia por penales, mostrando eficacia desde los doce pasos en un duelo cerrado. En la fase de grupos, finalizó en el segundo lugar del grupo G con 5 unidades, producto de una victoria y dos empates, lo que le permitió mantenerse en competencia en un grupo muy parejo y exigente y hacer historia al pasar por primera vez esta primera ronda.
Sábado 4
Canadá – Marruecos: 14:00hs en Houston
Paraguay – Francia: 18:00hs en Philadelphia
Domingo 5
Brasil – Noruega: 17:00hs en Nueva Jersey
México – Inglaterra: 21:00hs en Ciudad de México
Lunes 6
España – Portugal: 16:00hs en Dallas
Estados Unidos – Bélgica: 21:00hs en Seattle
Martes 7
Argentina – Egipto: 13:00hs en Atlanta
Colombia/Ghana – Suiza: 17:00hs en Vancouver
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