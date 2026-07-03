Argentina vs. Egipto: día, horario y sede del partido por los octavos del Mundial

El conjunto africano avanzó a los octavos luego de eliminar a Australia por penales, mostrando eficacia desde los doce pasos en un duelo cerrado. En la fase de grupos, finalizó en el segundo lugar del grupo G con 5 unidades, producto de una victoria y dos empates, lo que le permitió mantenerse en competencia en un grupo muy parejo y exigente y hacer historia al pasar por primera vez esta primera ronda.