La Justicia le prohibió a Manuel Adorni salir de la Argentina sin autorización

Pollicita espera recibir la próxima semana el informe realizado por contadores del Ministerio Público Fiscal sobre los ingresos y las costosas compras de Adorni. A partir de ese relevamiento, le pedirá que explique de dónde sacó el dinero para esas inversiones y los gastos de sus tarjetas.

Adorni, más complicado por la declaración de su secretaria

La secretaria privada del exjefe de Gabinete declaró el miércoles pasado como testigo en los tribunales federales de Comodoro Py y confirmó que el exfuncionario también realizó compras con las tarjetas de crédito de ella.

Gisela Kocsis admitió ante Pollicita que realizaba las “gestiones personales” de Adorni. Además, dijo que le cedió sus tarjetas de crédito para realizar compras de importantes cifras y que, tal como declararon la directora general de Actividades Presidenciales, Laura Schiuma, y un empleado de la Vocería Presidencial, Luis Aluju, él se las reintegraba en efectivo.

Adorni es investigado junto a su esposa Bettina Angeletti y su hermano Francisco.

Kocsis aseguró que las transacciones estaban destinadas a la adquicisión de artículos para el hogar que tenían como objetivo decorar y equipar la casa que Adorni había comprado en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz. Los objetos que detalló incluyen un gasto por $8.183.303,25 en la compra de sábanas y accesorios en la firma Rosen The Store, un lavarropas y un lavavajillas de la marca Whirlpool por un total de $3.100.000 y la adquisición de almohadas por $400.000, en junio del año pasado.

Este testimonio sumó información importante que complica a Adorni, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.