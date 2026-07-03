Argentina le ganó una durísima batalla a Cabo Verde y está en octavos de final

Argentina comenzó el tiempo extra con un gol de Lisandro Martínez apareciendo por el segundo palo tras un envío de córner de Lionel Messi. Licha controló y sacó una bomba arriba al primer palo para darle tranquilidad a los campeones del mundo a los 92 minutos de juego. Sin embargo, no fue el gol de la clasificación argentina como todos creían...

El libreto tenía guardado un golazo (¿el mejor del Mundial?) de Sidny Cabral a los 103' con un disparo con comba impresionante que se clavó en un ángulo para el 2-2 en el marcador. Sí, un gol que disfrutó el planeta salvo los argentinos y los hinchas extranjeros de la Selección.

De todas maneras, Argentina terminó imponiéndose 3 a 2 en el alargue con un gol de Cuti Romero a los 111' con un cabezazo (que se desvió en un defensor) y alguna atajada top del Dibu para terminar celebrando el pase a octavos de final. El partido es un llamado de atención para el equipo que defendió altitudinalmente mal la ventaja del primer gol, no tuvo equilibrio (algo que tanto le caracteriza), presentó ciertas falencias defensivas y le faltó más juego aunque siguió demostrando su siempre competitividad.

Ahora, Argentina enfrentará este martes, desde las 13 en Atlanta, a Egipto por los octavos de final del Mundial en la búsqueda de seguir avanzando en el Mundial. En caso de ganar, disputará cuartos de final con Suiza o Colombia/Ghana que se enfrentarán en la noche de este sábado en Kansas. ¡Vamos Argentina!

El resumen del partido: