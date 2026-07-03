Argentina le ganó una durísima batalla a Cabo Verde y está en octavos de final

La Albiceleste empató 1 a 1 con el combinado africano en los 90 minutos y terminó imponiéndose 3 a 2 en el alargue en Miami. Ahora, se viene Egipto en el horizonte.
Argentina le ganó una durísima batalla a Cabo Verde y clasificó a octavos de final del Mundial. La Albiceleste empató 1 a 1 con el combinado africano en los 90 minutos y terminó imponiéndose 3 a 2 en el alargue en Miami. Ahora, se viene el Egipto de Mohamed Salah en el horizonte de la próxima ronda.
Argentina tuvo un duro duelo desde el inicio: se encontró desde el principio con un Cabo Verde muy ordenado con un bloque bajo y pudo destrabar el partido a los 29 minutos con un pase magistral aéreo de Lisandro Martínez y control y definición arriba al primer palo de Vozinha de Leo. Previamente, el propio capitán de la Selección estuvo cerca con un tiro desviado y un tiro libre en el que se lució el arquero caboverdiano, además de un tiro de Enzo también rechazado por el 1.
Sin embargo, Argentina entró confiado al complemento, dejó venir a Cabo Verde y sufrió el empate: Deroy Duarte recibió solo dentro del área y no perdonó con un remate cruzado a los 13 minutos. Previamente, el futbolista había probado con un remate de media distancia que encontró la resistencia del Dibu Martínez.
El mazazo despertó a Argentina, pero chocó una y otra vez con Vozinha, quien ya había sido figura absoluta en el debut de Cabo Verde contra España, donde sorprendieron igualando sin goles. De esta manera, fue 1 a 1 en los 90' en Miami y el partido se fue al alargue de la cita mundialista.
Argentina comenzó el tiempo extra con un gol de Lisandro Martínez apareciendo por el segundo palo tras un envío de córner de Lionel Messi. Licha controló y sacó una bomba arriba al primer palo para darle tranquilidad a los campeones del mundo a los 92 minutos de juego. Sin embargo, no fue el gol de la clasificación argentina como todos creían...
El libreto tenía guardado un golazo (¿el mejor del Mundial?) de Sidny Cabral a los 103' con un disparo con comba impresionante que se clavó en un ángulo para el 2-2 en el marcador. Sí, un gol que disfrutó el planeta salvo los argentinos y los hinchas extranjeros de la Selección.
De todas maneras, Argentina terminó imponiéndose 3 a 2 en el alargue con un gol de Cuti Romero a los 111' con un cabezazo (que se desvió en un defensor) y alguna atajada top del Dibu para terminar celebrando el pase a octavos de final. El partido es un llamado de atención para el equipo que defendió altitudinalmente mal la ventaja del primer gol, no tuvo equilibrio (algo que tanto le caracteriza), presentó ciertas falencias defensivas y le faltó más juego aunque siguió demostrando su siempre competitividad.
Ahora, Argentina enfrentará este martes, desde las 13 en Atlanta, a Egipto por los octavos de final del Mundial en la búsqueda de seguir avanzando en el Mundial. En caso de ganar, disputará cuartos de final con Suiza o Colombia/Ghana que se enfrentarán en la noche de este sábado en Kansas. ¡Vamos Argentina!
comentar