Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26: Tu energía se vuelve contagiosa y favorece actividades grupales. Proponer algo distinto puede entusiasmar también a quienes te rodean. Número de la Suerte: 21
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27: Prestá atención a lo que realmente necesitás y no sólo a lo que esperan de vos. Un límite amable puede devolverte mucha tranquilidad. Número de la Suerte: 6
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28: Día favorable para improvisar y encontrar alternativas. Si una puerta se cierra, probablemente descubras otra opción mejor. Número de la Suerte: 32
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29: La organización te permitirá recuperar tiempo para vos. Hacer primero lo pendiente evitará que siga ocupando lugar en tu cabeza. Número de la Suerte: 10
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30: Una persona demuestra con hechos cuánto podés confiar en ella. Valorá la lealtad auténtica y no las promesas vacías. Número de la Suerte: 25
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31: Una energía cálida favorece encuentros, comidas y momentos compartidos. Permitite disfrutar de las personas que hacen tu vida más amable. Número de la Suerte: 16
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32: Una idea que parecía secundaria empieza a ganar importancia. Dale espacio porque puede convertirse en una buena oportunidad durante los próximos días. Número de la Suerte: 24
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33: Tu firmeza interna permite resolver una situación sin entrar en confrontaciones. Hoy ganarás más siendo constante que tratando de convencer a todos. Número de la Suerte: 13
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34: Sentirás una fuerte necesidad de avanzar. Aprovechá esa energía para derribar una barrera propia antes que competir innecesariamente con otros. Número de la Suerte: 2
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35: Día propicio para recuperar una relación o aclarar un pequeño malentendido. Tu capacidad para encontrar las palabras adecuadas será decisiva. Número de la Suerte: 17
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36: Una noticia o reconocimiento puede elevar tu confianza. Mantené los pies en la tierra porque todavía queda camino por recorrer. Número de la Suerte: 39
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25: Algo que parecía confuso empieza a mostrar su verdadera forma. No tomes decisiones apresuradas: todavía puede aparecer una pieza más. Número de la Suerte: 28
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