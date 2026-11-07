MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28: Día favorable para improvisar y encontrar alternativas. Si una puerta se cierra, probablemente descubras otra opción mejor. Número de la Suerte: 32

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29: La organización te permitirá recuperar tiempo para vos. Hacer primero lo pendiente evitará que siga ocupando lugar en tu cabeza. Número de la Suerte: 10

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30: Una persona demuestra con hechos cuánto podés confiar en ella. Valorá la lealtad auténtica y no las promesas vacías. Número de la Suerte: 25

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31: Una energía cálida favorece encuentros, comidas y momentos compartidos. Permitite disfrutar de las personas que hacen tu vida más amable. Número de la Suerte: 16

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32: Una idea que parecía secundaria empieza a ganar importancia. Dale espacio porque puede convertirse en una buena oportunidad durante los próximos días. Número de la Suerte: 24

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33: Tu firmeza interna permite resolver una situación sin entrar en confrontaciones. Hoy ganarás más siendo constante que tratando de convencer a todos. Número de la Suerte: 13

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34: Sentirás una fuerte necesidad de avanzar. Aprovechá esa energía para derribar una barrera propia antes que competir innecesariamente con otros. Número de la Suerte: 2

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35: Día propicio para recuperar una relación o aclarar un pequeño malentendido. Tu capacidad para encontrar las palabras adecuadas será decisiva. Número de la Suerte: 17

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36: Una noticia o reconocimiento puede elevar tu confianza. Mantené los pies en la tierra porque todavía queda camino por recorrer. Número de la Suerte: 39

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25: Algo que parecía confuso empieza a mostrar su verdadera forma. No tomes decisiones apresuradas: todavía puede aparecer una pieza más. Número de la Suerte: 28