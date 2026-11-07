En principio, la investigación contra el exjefe de Estado abarca los presuntos hechos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio. “Se va a someter al proceso como cualquier ciudadano”, dijo su abogado Ricardo Preda, tras considerar que no existen condiciones para dictarle la prisión preventiva.

El letrado señaló que la Fiscalía suele requerir medidas alternativas en causas por delitos patrimoniales y subrayó que la privación de libertad durante el proceso tiene carácter excepcional. También cuestionó que una medida cautelar pueda utilizarse como una pena anticipada.

El Senado de Paraguay votó por unanimidad la destitución de Santiago Peña como presidente.

Paraguay: el Senado destituyó a Santiago Peña como presidente

El Senado de Paraguay destituyó el viernes a Santiago Peña tras el juicio político en su contra por el escándalo financiero del Ueno Bank, cuyo cierre dejó a casi tres millones de ahorristas sin poder acceder a sus depósitos. Por unanimidad, con un total de 44 votos, los legisladores lo declararon culpable y fue destituido del cargo. En su lugar, asumió el exvicepresidente Pedro Alliana.

Peña había presentado su renuncia el jueves tras el colapso de la entidad, con la cual mantuvo vínculos comerciales en el pasado. Su dimisión no fue aceptada por el Congreso, que definió avanzar con el juicio político.

La defensa del exmandatario alegó que el juicio político es “nulo desde que el presidente presentó renuncia”. También sostuvo que el libelo acusatorio contenía “recortes de periódicos y publicaciones de audios”, por lo que ”no se puede destituir” a un mandatario “por chismes”.