Consultá el horóscopo chino del lunes 1 de diciembre

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La intuición y la reflexión te guiarán. Confiá en tus presentimientos y dedicá tiempo a la introspección profunda para tomar decisiones. Números de la Suerte: 6, 24, 36
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 La libertad y la aventura te llaman. Explorá nuevas ideas o lugares, y dejate llevar por la espontaneidad y la alegría de la vida. Números de la Suerte: 7, 10, 25
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 La empatía y el apoyo a los demás te traerán grandes satisfacciones. Un pequeño gesto de amabilidad puede hacer una gran diferencia hoy. Números de la Suerte: 8, 11, 26
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu ingenio y adaptabilidad serán clave hoy. Resolvé los desafíos con creatividad y una actitud positiva, sacando partido a tu agilidad mental. Números de la Suerte: 9, 12, 27
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 La organización y el detalle te darán una ventaja en tus tareas. Revisá tus planes y asegurate de que todo esté en perfecto orden. Números de la Suerte: 10, 13, 28
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La lealtad y la honestidad fortalecerán tus lazos. Es un buen día para pasar tiempo de calidad con tus seres queridos y demostrarles tu apoyo incondicional. Números de la Suerte: 11, 14, 29
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 La generosidad y el disfrute te esperan. Compartí tu alegría con otros y celebrá los pequeños momentos de la vida, dejándote llevar por el optimismo. Números de la Suerte: 12, 15, 30
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy es un día para nuevos comienzos y oportunidades inesperadas. Mantené la mente abierta y estate atento a las señales que te rodean. Números de la Suerte: 1, 19, 31
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 La paciencia y la constancia te guiarán. No te apresures y confía en que tu esfuerzo dará frutos a largo plazo, incluso si no los ves de inmediato. Números de la Suerte: 2, 20, 32
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Sentí la valentía y el impulso para la acción. Es un buen momento para tomar la iniciativa y perseguir tus deseos con determinación, sin dudar. Números de la Suerte: 3, 21, 33
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La armonía y la calma son tus mejores aliados. Buscá el equilibrio en tus relaciones y evitá los conflictos innecesarios para mantener la paz. Números de la Suerte: 4, 22, 34
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu carisma y energía están en alza. Es un día excelente para inspirar a otros y liderar con confianza, demostrando tu capacidad de influencia. Números de la Suerte: 5, 23, 35
