Gianni Infantino respaldó a "Chiqui" Tapia y destacó su rol en la FIFA

Gianni Infantino, titular del máximo organismo del fútbol mundial, felicitó de manera oficial al dirigente argentino por su ratificación como miembro del Consejo de la FIFA hasta 2026 y subrayó que sus aportes “serán valiosos” para el desarrollo del deporte.

El apoyo llegó a través de una carta firmada por Infantino y por el secretario general del organismo, Mattias Grafström. El documento -difundido por el propio Tapia en sus redes sociales- remarca que su designación constituye “una fuerte señal de confianza” por parte de las asociaciones sudamericanas, al tiempo que destaca su experiencia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino y su “competencia en materia de gestión deportiva”.

Gianni Infantino destacó los aportes de Tapia

“Será un placer seguir contando con su experiencia y compromiso. Estamos plenamente convencidos de que sus aportes serán de gran valor para enriquecer los debates y trabajar juntos en el desarrollo de este deporte maravilloso que nos une”, expresa uno de los párrafos centrales del texto enviado desde Zúrich. El mensaje también incluye deseos personales y un reconocimiento a sus “cualidades humanas”.

La felicitación no quedó limitada al plano formal. Infantino utilizó sus redes para reiterar su respaldo al trabajo de la CONMEBOL y para elogiar a Tapia, a quien mencionó como una figura con peso en la estructura dirigencial global. Además, destacó que el fútbol sudamericano se encamina hacia un ciclo de protagonismo, recordando que la Copa Mundial Femenina 2026 se disputará en Brasil.

Embed Con gran orgullo y honor quiero compartir que fui ratificado, por unanimidad, como miembro pleno del Consejo de la FIFA en representación de la CONMEBOL. Esta designación representa un paso muy importante en mi trayectoria como dirigente deportivo. pic.twitter.com/m4jbiMwUcH — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) November 28, 2025

Congreso de Conmebol

La ratificación de Tapia se decidió el viernes en el Congreso Extraordinario de la CONMEBOL, celebrado en Lima. Allí, los representantes de todas las federaciones sudamericanas votaron de manera unánime para mantener al dirigente argentino -actual vicepresidente segundo del organismo continental- como miembro pleno del Consejo de la FIFA. La unanimidad fue leída como otro gesto político hacia su continuidad en los espacios internacionales.

Tras conocerse la decisión, Tapia publicó un mensaje en el que aseguró que la designación representa “un paso muy importante” en su trayectoria dirigencial y agradeció el respaldo de las asociaciones regionales y de las autoridades de la FIFA. “Esta ratificación es también un logro institucional y un claro reconocimiento a la gestión que Argentina viene desarrollando en el deporte”, afirmó.

El dirigente también destacó que la continuidad en el Consejo lo compromete a seguir trabajando por “el desarrollo, el crecimiento y el fortalecimiento del fútbol sudamericano y mundial”. Sus palabras llegan en un momento en que la AFA enfrenta un conflicto abierto con el Gobierno nacional por la intervención del organismo y por la disputa en torno al modo de conducción del fútbol argentino.

En ese escenario, el gesto de Infantino fue interpretado como un espaldarazo político para Tapia, que refuerza su posición en el plano internacional y lo posiciona con mayor fortaleza frente a las tensiones locales.