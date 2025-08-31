Consultá el horóscopo chino del lunes 1 de septiembre

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La intuición y la reflexión te guiarán. Confía en tus presentimientos y dedica tiempo a la introspección. Números de la Suerte: 6, 24, 36
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 La libertad y la aventura te llaman. Explora nuevas ideas o lugares, y déjate llevar por la espontaneidad. Números de la Suerte: 7, 10, 25
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 La empatía y el apoyo a los demás te traerán satisfacciones. Un gesto amable puede hacer una gran diferencia. Números de la Suerte: 8, 11, 26
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu ingenio y adaptabilidad serán clave hoy. Resuelve los desafíos con creatividad y una actitud positiva. Números de la Suerte: 9, 12, 27
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 La organización y el detalle te darán una ventaja. Revisa tus planes y asegúrate de que todo esté en orden. Números de la Suerte: 10, 13, 28
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La lealtad y la honestidad fortalecerán tus lazos. Es un buen día para pasar tiempo con tus seres queridos. Números de la Suerte: 11, 14, 29
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 La generosidad y el disfrute te esperan. Comparte tu alegría con otros y celebra los pequeños momentos de la vida. Números de la Suerte: 12, 15, 30
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy es un día para nuevas oportunidades y el inicio de proyectos. Tu agudeza mental te ayudará a ver caminos donde otros no los ven. ¡Aprovecha la chispa inicial! Números de la Suerte: 1, 19, 31
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 La energía de hoy te invita a la paciencia y la perseverancia. No te rindas ante los pequeños obstáculos; tu constancia será recompensada. Números de la Suerte: 2, 20, 32
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Siente la valentía y el impulso de la acción. Es un día para defender tus convicciones y tomar la iniciativa en lo que te apasiona. Números de la Suerte: 3, 21, 33
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La armonía y la calma son tus mejores aliados hoy. Busca la paz en tus relaciones y evita los conflictos innecesarios. Números de la Suerte: 4, 22, 34
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu carisma y energía están en alza. Es un momento excelente para inspirar a otros y liderar con confianza. Números de la Suerte: 5, 23, 35
comentar