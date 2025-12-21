Consultá el horóscopo chino del lunes 22 de diciembre

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La intuición y la introspección te guiarán hacia decisiones sabias. Prestá atención a tus sueños y sensaciones internas. Números de la Suerte: 3, 21, 33
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 La acción rápida y la flexibilidad te traerán éxito. Adaptate a los cambios y movete con agilidad ante las nuevas situaciones. Números de la Suerte: 4, 22, 34
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 La empatía y el apoyo a otros te traerán bendiciones. Sé un hombro en el que apoyarse para quienes lo necesitan y ofrecé tu ayuda incondicional. Números de la Suerte: 5, 23, 35
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Hoy es un día para la creatividad y la resolución de problemas. Tu mente ágil encontrará soluciones innovadoras a cualquier desafío que se presente. Números de la Suerte: 6, 24, 36
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 La organización en tus finanzas te traerá suerte. Revisá tus gastos y planificá tu presupuesto con cuidado y previsión. Números de la Suerte: 7, 10, 25
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La lealtad en tus relaciones es fundamental hoy. Fortalecé los lazos con amigos y seres queridos, cultivando la confianza mutua. Números de la Suerte: 8, 11, 26
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 La generosidad y el disfrute de la vida te llenarán de energía positiva. Compartí tu alegría y vive el momento presente con optimismo. Números de la Suerte: 9, 12, 27
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 La suerte te favorece en la planificación y la estrategia. Un buen plan te ayudará a alcanzar tus metas de manera eficiente y sin sobresaltos. Números de la Suerte: 10, 13, 28
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Hoy es un día para consolidar tus logros y buscar la estabilidad. Tu esfuerzo será reconocido y valorado, así que sentite orgulloso. Números de la Suerte: 11, 14, 29
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Tu energía hoy se enfoca en la expansión y la búsqueda de nuevas experiencias. Atrevete a salir de tu zona de confort y a explorar el mundo. Números de la Suerte: 12, 15, 30
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La armonía en el hogar es clave hoy. Dedicá tiempo a la familia y a crear un ambiente de paz y tranquilidad en tu espacio personal. Números de la Suerte: 1, 19, 31
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Es un día para tomar riesgos y confiar en tu intuición. Tu valentía y audacia te abrirán puertas inesperadas hacia el éxito. Números de la Suerte: 2, 20, 32
comentar