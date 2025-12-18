Consultá el horóscopo chino del viernes 19 de diciembre

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La intuición y la capacidad de análisis te ayudarán a tomar decisiones sabias. Confiá en tu sexto sentido y en tu agudeza mental. Números de la Suerte: 12, 15, 30
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 La rapidez en la acción y la capacidad de adaptación serán tus mejores herramientas. Mantenete en movimiento y atento a las oportunidades. Números de la Suerte: 1, 19, 31
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 La compasión y la conexión con tus emociones te traerán bienestar. Cuidá de tu interior y de tu estado de ánimo, son fundamentales. Números de la Suerte: 2, 20, 32
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Hoy es un día para la creatividad y la resolución de problemas. Pensá fuera de la caja y buscá soluciones ingeniosas a los desafíos. Números de la Suerte: 3, 21, 33
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 La organización y la atención a los detalles te traerán éxito en tus tareas y proyectos. La perfección está en los detalles más pequeños. Números de la Suerte: 4, 22, 34
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La lealtad y el apoyo a tus seres queridos serán tu fortaleza hoy. Fortalecé tus lazos afectivos y demostrá tu cariño incondicional. Números de la Suerte: 5, 23, 35
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 La generosidad y el optimismo te abrirán puertas a la abundancia. Compartí tu buena vibra con el mundo y verás cómo vuelve a vos. Números de la Suerte: 6, 24, 36
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 La flexibilidad y la adaptación a los cambios te traerán buena fortuna. Sé ingenioso ante los imprevistos que puedan surgir en tu camino. Números de la Suerte: 7, 10, 25
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Hoy es un día para trabajar con disciplina y persistencia. Tu esfuerzo constante será reconocido y te acercará a tus metas más importantes. Números de la Suerte: 8, 11, 26
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 La expresión de tu individualidad y la confianza te abrirán puertas. No temas ser tú mismo y mostrar tu autenticidad, eso te hará destacar. Números de la Suerte: 9, 12, 27
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La diplomacia y la búsqueda de acuerdos te traerán paz y beneficios en tus relaciones. Buscá el entendimiento y la conciliación. Números de la Suerte: 10, 13, 28
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Hoy es un día para tomar la iniciativa y liderar. Tu energía te impulsa a alcanzar tus metas con determinación y sin dudar. Números de la Suerte: 11, 14, 29
comentar