La morosidad de las familias volvió a crecer y marcó un máximo en 15 años

Según el Informe sobre Bancos del Banco Central (BCRA), el índice de irregularidad en los créditos familiares se situó en el 7,8%, la cifra más alta desde que se empezó a registrar estos datos en 2010. En el último año, el indicador creció 5,5 puntos porcentuales (p.p).

Los incrementos más significativos se dieron en los préstamos personales (+6,5 p.p) y en las tarjetas de crédito (+6 p.p), alcanzando morosidades del 9,9% y 7,7%, respectivamente. En el caso de los créditos prendarios, la morosidad subió 1,1 p.p, hasta el 4,8%, mientras que en los créditos hipotecarios siguió estable, alrededor del 1%.

"Si la demanda de crédito es constante y lo que aumentó es la oferta (ya que el Estado dejó de ser el principal tomador de crédito, por el superávit fiscal), es natural que cambien la composición de los tomadores de crédito a segmentos de mayor riesgo", explicó el economista Roberto Arias, exfuncionario del ministro Martín Guzmán.

Vale mencionar que durante octubre, la tasa nominal anual de los créditos personales se ubicó en un promedio del 83%. Sin embargo, tras la victoria electoral de La Libertad Avanza, la volatilidad financiera disminuyó; actualmente, el rendimiento de estas líneas de crédito se sitúa en el 66,5%, aunque este porcentaje supera de manera considerable la inflación proyectada para el mismo período.

En cuanto a las empresas, la morosidad se incrementó del 0,7% al 1,9% en el último año, siendo los préstamos prendarios los más afectados con un aumento de 1,9 p.p.

Al sumar los datos de empresas y familias, el índice de irregularidad alcanzó el 4,5% en noviembre, lo que representa un aumento anual de 3 puntos y la cifra más alta desde noviembre de 2021.