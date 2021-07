Consultá el horóscopo chino del lunes 26 de julio

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/08 Antes de actuar cálmate, relájate y piensa antes de hablar. Hacer yoga te sentará muy bien.

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09 Evita ser tan impulsivo y piensa antes de hablar, de esta manera evitarás arrepentirte de tus palabras.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10 Si tienes pareja no te dejes influenciar por nuevas personas que pueden entrar en tu vida, piensa en las consecuencias.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11 No te estreses y realiza el chequeo anual. Intenta comer alimentos sanos y reduce las grasas y el azúcar.

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88 Concéntrate en una actividad y olvídate de querer controlarlo todo.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01 Acabarás con éxito muchos proyectos que tenías abiertos. Vas a ver realizados los sueños que creías imposibles.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02 No descuides a tu pareja y encuentra un equilibrio entre tu relación y los demás aspectos de tu vida.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91 es la etapa de las reconciliaciones, deja atrás los problemas y tu relación de pareja se verá reforzada.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04 Excelente para invertir, estarás rodeado de personas inteligentes que te asesorarán de la mejor manera ayudándote a lograr tus objetivos.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05 No vas a tener problemas de dinero, pero intenta ampliar tus fuentes de ingresos y no las concentres en una sola.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06 Aleja la apatía y realiza todas las tareas que tienes pendientes, verás resultados a tu esfuerzo.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07 Intenta no ser tan exagerado, se prudente y guárdate para ti tus victorias para evitar posibles envidias.