Consultá el horóscopo chino del martes 16 de diciembre

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La intuición y la capacidad de observación te darán ventajas. Prestá atención a las señales del universo, ellas te guiarán. Números de la Suerte: 9, 12, 27

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 La libertad y la espontaneidad te traerán alegría. Disfrutá de nuevas experiencias y aventuras sin restricciones, dejate llevar. Números de la Suerte: 10, 13, 28

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 La compasión y la conexión con tus seres queridos fortalecerán tus lazos y te darán paz interior. Cultivá esos vínculos valiosos. Números de la Suerte: 11, 14, 29

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Hoy es un día para la adaptabilidad y la inteligencia. Resolvé cualquier obstáculo con ingenio y astucia, tu mente es tu mejor aliada. Números de la Suerte: 12, 15, 30

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 La organización en tus finanzas y la planificación te traerán seguridad y tranquilidad. Sé previsor y tendrás un futuro más estable. Números de la Suerte: 1, 19, 31

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La lealtad y la honestidad te guiarán en tus relaciones. Sé un apoyo incondicional para tus amigos y un ejemplo de integridad. Números de la Suerte: 2, 20, 32

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 La generosidad y el buen humor te harán muy popular hoy. Disfrutá de la compañía de otros y celebrá la vida con optimismo. Números de la Suerte: 3, 21, 33

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy es un día para la negociación y el ingenio. Encontrá soluciones creativas a los desafíos y negociá con astucia para lograr tus objetivos. Números de la Suerte: 4, 22, 34

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 La suerte te sonríe en la estabilidad financiera y en proyectos a largo plazo. Construí bases sólidas para tu futuro con previsión y planificación. Números de la Suerte: 5, 23, 35

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 La confianza en ti mismo y la expresión de tu fuerza te guiarán hoy. No dudes en mostrar tu liderazgo y determinación en cada paso. Números de la Suerte: 6, 24, 36

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La armonía en tus relaciones es clave. Buscá el equilibrio y la comprensión con los demás en todo momento para mantener la paz. Números de la Suerte: 7, 10, 25

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Hoy es un día para brillar y asumir riesgos calculados. Tu carisma te abrirá puertas inesperadas y te permitirá alcanzar nuevas alturas. Números de la Suerte: 8, 11, 26