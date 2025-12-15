Patricia Bullrich denunció a Claudio Tapia y Pablo Toviggino ante el Comité de Ética de la CONMEBOL

Según consta en la presentación, la ex ministra de Seguridad calificó el accionar de ambos dirigentes como “mafioso” y afirmó que este tipo de prácticas “ensucian al fútbol argentino”. En ese sentido, sostuvo que Tapia y Toviggino estarían incursos en “presuntas violaciones al Comité de Ética de la CONMEBOL”, al considerar que sus conductas van en contra de los principios de integridad y transparencia que exige el organismo sudamericano.

denuncia de bullrich a tapia y toviggino La denuncia de Patricia Bullrich.

Bullrich expuso públicamente sus cuestionamientos a través de redes sociales, donde apuntó directamente al origen y destino de los fondos que maneja la AFA. “A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección”, expresó, y agregó interrogantes sobre los premios a los campeones, los viajes de Tapia, el rol de Sur Finanzas en las deudas de los clubes y posibles contrataciones con empresas vinculadas a los propios dirigentes.

Finalmente, la senadora remarcó que, dado el peso institucional de la AFA dentro del fútbol sudamericano y el alcance regional de los flujos financieros y relaciones denunciadas, la situación afecta de manera directa “la integridad, credibilidad y reputación del sistema del fútbol sudamericano”. Por ese motivo, consideró que el Tribunal de Ética de la CONMEBOL es plenamente competente para investigar los hechos y aplicar eventuales sanciones. “La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar. Corta”, concluyó.