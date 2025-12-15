Política |

Patricia Bullrich denunció a Claudio Tapia y Pablo Toviggino ante el Comité de Ética de la CONMEBOL

La senadora de La Libertad Avanza acusó al presidente y al tesorero de la AFA por presuntas irregularidades en el manejo de fondos y pidió la intervención del Tribunal de Ética del fútbol sudamericano.

La senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, presentó este lunes una denuncia formal contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, ante el Comité de Ética de la CONMEBOL, en un escrito donde cuestiona el manejo dirigencial y financiero del fútbol argentino.

Según consta en la presentación, la ex ministra de Seguridad calificó el accionar de ambos dirigentes como “mafioso” y afirmó que este tipo de prácticas “ensucian al fútbol argentino”. En ese sentido, sostuvo que Tapia y Toviggino estarían incursos en “presuntas violaciones al Comité de Ética de la CONMEBOL”, al considerar que sus conductas van en contra de los principios de integridad y transparencia que exige el organismo sudamericano.

La denuncia de Patricia Bullrich.

Bullrich expuso públicamente sus cuestionamientos a través de redes sociales, donde apuntó directamente al origen y destino de los fondos que maneja la AFA. “A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección”, expresó, y agregó interrogantes sobre los premios a los campeones, los viajes de Tapia, el rol de Sur Finanzas en las deudas de los clubes y posibles contrataciones con empresas vinculadas a los propios dirigentes.

Finalmente, la senadora remarcó que, dado el peso institucional de la AFA dentro del fútbol sudamericano y el alcance regional de los flujos financieros y relaciones denunciadas, la situación afecta de manera directa “la integridad, credibilidad y reputación del sistema del fútbol sudamericano”. Por ese motivo, consideró que el Tribunal de Ética de la CONMEBOL es plenamente competente para investigar los hechos y aplicar eventuales sanciones. “La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar. Corta”, concluyó.

