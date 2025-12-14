Kast ganó por amplio margen y es el presidente electo de Chile

Kast alcanzaba 58,30 % de los sufragios, con lo que venció a la aspirante comunista Jeannette Jara que lograba un 41,70% -quien reconoció su derrota en redes sociales-, y es el nuevo presidente del país.

Los datos oficiales del Servicio Electoral de Chile (Servel), indicaron que el candidato derechista obtenía un resultado contundente de 17 puntos de diferencia, escrutado ya el 95% de los votos emitidos, lo que lo transforma en el nuevo mandatario electo del país trasandino.

La aspirante comunista reconoció a través de su cuenta en la red social X el triunfo de Kast. “La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile”.

“A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho”, expresó Jara.

Jeannete Jara reconoce la derrota

Desde el comando de campaña del Partido Republicano, su presidente Arturo Squella confirmó el triunfo y aseguró que la propia Jara ya se había comunicado con Kast para felicitarlo. “José Antonio Kast es el presidente electo”, afirmó el dirigente mientras se escuchaban los festejos.

La elección de este domingo correspondió a la segunda vuelta de los comicios realizados en octubre pasado y definió al sucesor del actual mandatario, el izquierdista Gabriel Boric. Kast asumirá la presidencia el próximo 11 de marzo, dando inicio a un nuevo ciclo político en el país trasandino.

Durante la jornada electoral, Kast emitió su voto en la localidad de Paine y publicó un mensaje en su cuenta de X en el que llamó a la participación ciudadana. “La campaña terminó. Los políticos dejamos de hablar. Hoy es hora de la ciudadanía, para que se exprese con libertad y fuerza. ¡Viva Chile!”, escribió.

Por su parte, Jeannette Jara, candidata de la coalición Unidad por Chile, votó en una escuela de la comuna de Conchalí y expresó en redes sociales que “hoy es el día en que Chile decide su camino”, al tiempo que convocó a construir “un país más justo, más seguro y donde vivir bien no sea un privilegio”.

El presidente Gabriel Boric destacó el normal desarrollo de los comicios y calificó la jornada como “ejemplar”. Además, aseguró que quien resultara electo recibiría “todo el apoyo institucional desde el primer momento para hacer el traspaso”, en línea con la tradición republicana de Chile.