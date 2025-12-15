El mensaje de Diego Milito tras la derrota de Racing en la final del Torneo Clausura

"Cuesta, sí, es duro. Tenemos que atravesar este dolor para seguir peleando por cosas importantes. Seguimos firmes y convencidos de hacia dónde vamos. Estamos en el buen camino. Ha sido un año maravilloso, de grandes emociones y aprendizajes", inició Milito su mensaje en redes sociales. Y siguió en la historia que subió a su cuenta de Instagram: "Quiero agradecer a todo el plantel y cuerpo técnico por representar al club y al hincha de la mejor manera".

Por último, el presidente terminó la carta haciendo otra vez énfasis en la gente. "A los hinchas y socios gracias una vez más por acompañar y bancar en todo momento. Sin su apoyo y acompañamiento es imposible. Me siento orgulloso de todos ustedes. Sigamos todos juntos que así somos más fuertes", concluyó el presidente de la Academia, que en su primer año de gestión logró la Recopa Sudamericana, fue semifinalista de la Libertadores y finalista del Clausura.

La próxima tarea que tendrá el presidente, ya con el plantel de vacaciones, será la de confirmar la continuidad de Gustavo Costas y a partir de allí trabajar en el mercado de pases. Seguramente habrá varias bajas y también llegarán nuevos jugadores.

Cabe recordar que Racing se quedó sin Copa Libertadores, pero disputará la Copa Sudamericana 2026, donde se espera sea uno de los máximos candidatos a ganarla. River, San Lorenzo, Tigre, Deportivo Riestra y Barracas Central son los otros clubes argentinos clasificados al segundo torneo continental.