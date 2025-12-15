El Gobierno anunció que licitará la concesión del predio de Tecnópolis

Embed El Gobierno Nacional lanzará mañana la licitación que dará paso a la concesión de Tecnópolis.



El predio (históricamente deficitario bajo la administración kirchnerista) pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada: nunca más será una carga para los bolsillos de los… — Manuel Adorni (@madorni) December 14, 2025

De esta manera, el Gobierno Nacional avanza con su plan de racionalización de recursos y sigue con su premisa de déficit cero, a través del Concurso Público Nacional N° 392-0006-CPU25, para la concesión del uso y explotación de Tecnópolis, ubicado en Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires.

Según información oficial, la concesión, con una duración de 25 años, tiene como principal objetivo que el Estado deje de financiar una de las estructuras más deficitarias, garantizando al mismo tiempo la continuidad de las actividades mediante inversión privada.

El comunicado oficial también menciona una deuda histórica superior a los $4.813 millones y una falta de equipamiento valuado en $554 millones, con denuncia judicial incluida.

¿Qué espera el gobierno con esta concesión?

Desde el comienzo de su mandato, el Gobierno Nacional inició un proceso de ordenamiento buscando mayor ingreso por parte del predio. La reducción de personal de 333 a 198 empleados permitió obtener $600 millones en ingresos durante 2024 y se espera llegar a $2.429 millones en 2025.

La nueva licitación busca profundizar este cambio, que, según el Ejecutivo, ya permitió al Estado dejar de gastar y comenzar a recaudar. Se espera que, antes de fin de año, se alcancen $2.749 millones en ingresos.

El Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó un canon mensual inicial de $611 millones para la concesión, asegurando la continuidad de los ingresos para el Estado.