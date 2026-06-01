Consulta el horóscopo chino del martes 2 de junio

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12

Recuerda que solo puedes permanecer a cargo mientras los demás a su alrededor apoyen su personalidad de liderazgo.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/13

Obtenga respeto con palabras amables y una actitud sensible en lugar de imponer reglas y regulaciones duras que restrinjan y agraven.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/14

Tu optimismo inspirará hoy. Encontrarás que tu enfoque alegre es perfectamente adecuado para atender cualquier problema que surja.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03/15

Las presiones en el trabajo pueden estar aumentando. Es posible que te sientas tan disgustado que quieras tirarlo todo y huir. Un viaje te puede resultar una idea interesante.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/16

Te despertaste esta mañana con un vago recuerdo de un sueño. Si es así, no servirá de nada intentar levantarlo

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/17

Lleva tiempo recuperarse de tales tormentas. Como sabes, el trabajo en sí no es lo que te deprime.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06/18

Tus habilidades intuitivas deberían estar operando a un nivel muy alto hoy.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07/19

Este es un buen momento para tomar el control de la situación. Has hecho tu preparación y ahora es el momento de darle un buen uso. Estás a punto de enfrentar a tu enemigo cara a cara.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/08/20

Hoy hay mucho poder en tus palabras, así que ten cuidado de cómo las usas. Puede terminar manipulando las elecciones de otros si no eres cuidadoso con tu conducta.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09/21

Trata de superar la tensión potencial y los puntos difíciles del día. Hazte un favor y no sientas que tienes que inclinarte al nivel de otro. Enorgullécete de tus acciones y haz las cosas con confianza.