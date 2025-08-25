Consultá el horóscopo chino del martes 26 de agosto

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La intuición y la introspección te guiarán hacia decisiones sabias. Presta atención a tus sueños y sensaciones.Números de la Suerte: 7, 10, 25
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 La acción rápida y la flexibilidad te traerán éxito. Adáptate a los cambios y muévete con agilidad. Números de la Suerte: 8, 11, 26
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 La empatía y el apoyo a otros te traerán bendiciones. Sé un hombro en el que apoyarse para quienes lo necesitan. Números de la Suerte: 9, 12, 27
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Hoy es un día para la creatividad y la resolución de problemas. Tu mente ágil encontrará soluciones innovadoras. Números de la Suerte: 10, 13, 28
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 La organización en tus finanzas te traerá suerte. Revisa tus gastos y planifica tu presupuesto con cuidado. Números de la Suerte: 11, 14, 29
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La lealtad en tus relaciones es fundamental hoy. Fortalece los lazos con amigos y seres queridos. Números de la Suerte: 12, 15, 30
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 La generosidad y el disfrute de la vida te llenarán de energía positiva. Comparte tu alegría y vive el momento. Números de la Suerte: 1, 19, 31
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 La suerte te favorece en la planificación y la estrategia. Un buen plan te ayudará a alcanzar tus metas de manera eficiente. Números de la Suerte: 2, 20, 32
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Hoy es un día para consolidar tus logros y buscar la estabilidad. Tu esfuerzo será reconocido y valorado. Números de la Suerte: 3, 21, 33
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Tu energía hoy se enfoca en la expansión y la búsqueda de nuevas experiencias. Atrévete a salir de tu zona de confort y explorar. Números de la Suerte: 4, 22, 34
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La armonía en el hogar es clave hoy. Dedica tiempo a la familia y a crear un ambiente de paz y tranquilidad. Números de la Suerte: 5, 23, 35
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Es un día para tomar riesgos y confiar en tu intuición. Tu valentía y audacia te abrirán puertas inesperadas. Números de la Suerte: 6, 24, 36
comentar