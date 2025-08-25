La confesión del asistente de Fátima Flórez: "Ella se encontró en privado con Demichelis mientras estaba con Milei"

“La primera separación de Demichelis con Evangelina Anderson fue por ella”, lanzó Angel, sin filtro, en Infama, el programa de Marcela Tauro, los domingos en América. Para luego, adentrarse en los detalles de lo que fue el encuentro en privado entre la capo cómica y el ex DT de River Plate.

"Me llamó como a las tres de la mañana, me pidió que la ayudara a prepararse. Cuando llegamos, quien abrió la puerta fue Demichelis. Estaba solo”, detalló Sesarín, sobre cómo se gestó el encuentro entre Flórez y Demichelis, en la intimidad de una propiedad, en la coqueta zona de Puerto Mardero, en la Ciudad Autónoma.

“Yo me quedé esperando en el hall. No sé qué pasó adentro, pero no me sorprendió”, aseguró Ángel, en voz alta, en el ciclo de espectáculos. Para, luego, conocerse la versión de Flórez, vía comunicación telefónica.

FÁTIMA FURIOSA CON LA ACUSACIÓN

“No puedo creer la cantidad de mentiras, demencias. Está todo en manos de mi abogado, que lo va a denunciar por calumnias e injurias. Va a tener que ir a la Justicia a presentar las pruebas de las locuras que está diciendo. No conozco a Demichelis”, dijo Fátima, en diálogo con el mismo programa, visiblemente enojada con los dichos de Sesarín.

"Vos sos una sinvergüenza que me debés hace como siete meses”, le dijo Ángel a Fátima, en vivo. A lo que la artista respondió. “No existe ninguna deuda, el señor Guillermo Marín ya le pagó en tiempo y forma”.