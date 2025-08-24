Boca le ganó 2 a 0 a Banfield en La Bombonera con goles de Merentiel y Cavani

El equipo de Miguel Ángel Russo demostró una mejora en su juego, como ocurrió en la goleada 3-0 a Independiente Rivadavia en Mendoza con la que cortó el maleficio de partidos sin ganar. Si bien está lejos de ser un equipo con un juego consolidado y a temer, salió del fondo del pozo y desarrolló dos partidos con rendimiento aceptable.

El experimentado entrenador metió mano y fue encontrando soluciones en el equipo: por ejemplo Rodrigo Battaglia como ladero de Leandro Paredes del mediocampo y con Carlos Palacios cerca para asociarse con el campeón del mundo. Cambios que fueron claves para la mejora del funcionamiento.

Embed

Boca realizó un monólogo en gran parte del partido con Banfield. Con presión alta y con la línea de cuatro casi en campo rival, el Xeneize fue claramente superior ante un equipo que decidió meterse atrás y apostar al contragolpe, algo que logró tener dos o tres veces pero le faltó contundencia.

Facundo Sanguinetti, arquero de Banfield, fue el responsable de que Boca no pudiera abrir el marcador en el primer tiempo: se fueron 0-0 al descanso en La Bombonera. Además, el visitante quedó sin su DT, Pedro Troglio, para el ST tras ser expulsado por reclamos. Ya en el complemento llegarían los goles del local por sus atacantes uruguayos.

Merentiel, a los nueve minutos de la segunda etapa, puso el 1-0 en el marcador. Paredes metió un pase filtrado a la carrera de Brian Aguirre, quien mandó el centro para encontrar al delantero. El ex Defensa y Justicia, que recibió solo tras sacarse su marca de encima, amagó al arquero con su control y luego empujó el balón a la red.

Después, a los 37 minutos, Cavani sentenció el 2-0 final. Tras un córner de Paredes y cabezazo de Battaglia que da en el travesaño, el Matador, con un toque sutil de cabeza, amplió el marcador. De esta manera, Boca logró un triunfo clave, que lo deja en zona de clasificación en la Zona A del Torneo Clausura y también en zona de Copa Libertadores 2026 en la anual.