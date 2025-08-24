Hallan muertos a un hombre y una mujer dentro de un auto tiroteado

El vehículo fue hallado en un camino vecinal cercano a la Ruta 8. Ambos cuerpos estaban dentro del rodado, que presentaba claros signos de haber sido atacado a balazos.

En imágenes difundidas en redes sociales, se observa que el auto tenía el tanque de nafta abierto y con un trapo colocado en su interior, lo que indicaría un intento de prenderlo fuego para borrar pruebas del crimen.

video

El Chevrolet Onix de la pareja fue localizado este domingo en la bajada Ruta Nacional N° 8, detrás del barrio privado Haras “Vacaciones”. Un vecino que pasaba por el lugar lo vio y llamó al 911. Los peritos de la Policía Científica y la DDI trabajan en el lugar.

El auto estaba debajo de un árbol y no tenía colocada la patente. Adentro estaban los cuerpos de las víctimas. El hombre estaba sentado en la parte del conductor, con un disparo en la cabeza y un arma tirada al lado. Mientras que la mujer estaba en el asiento de atrás.

Los policías hallaron alrededor de 7 cartuchos intactos de 9 milímetros entre el capot y el parabrisas. Además, tenía un trapo colgando en tapa de carga de combustible. “Sería para quemarlo todo”, dijo una fuente policial. “Pero no sucedió”, aclaró.

Lo llamativo fue que en la ventanilla trasera se encontró un orificio de disparo, lo que podría indicar que habría una tercera persona implicada, aunque la principal hipótesis es que el hombre mató a la mujer desde afuera, luego ingresó al auto y se quitó la vida con la misma arma.

Los peritos sugieren que se trataría de homicidio seguido de suicidio, según indicó la misma fuente. El auto no tiene secuestro activo y su titular es de General Pacheco, partido de Tigre.

En la causa interviene el fiscal Darío Schapaunic, titular de la UFI N°6 del departamento judicial Mercedes.