Consulta el horóscopo chino del martes 7 de julio

Consultá todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en este día.
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Caballo (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 El movimiento te abre oportunidades. La acción destraba lo pendiente. Evitar la quietud es clave hoy. Números de la Suerte: 7, 10, 26
Cabra (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 La empatía te conecta con los demás. Comprendés mejor tu entorno. Hoy tu sensibilidad suma. Números de la Suerte: 8, 11, 27
Mono (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu creatividad te permite resolver situaciones complejas. La innovación te da ventaja. Confiar en tus ideas te beneficia. Números de la Suerte: 9, 12, 28
Gallo (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 El orden mental mejora tu rendimiento. Planificar te da mayor control. Hoy organizar es clave. Números de la Suerte: 10, 13, 29
Perro (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La honestidad fortalece vínculos importantes. Actuar con coherencia te posiciona mejor. Hoy sostenés lo importante. Números de la Suerte: 11, 14, 30
Cerdo (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 El bienestar aparece cuando bajás la exigencia. Permitirte descansar mejora tu energía. Buscar equilibrio te beneficia. Números de la Suerte: 12, 15, 31
Rata (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy es un día para tomar decisiones con mayor seguridad. Lo que venías dudando empieza a aclararse cuando analizás con calma. Mantener el foco te permite avanzar mejor. Números de la Suerte: 1, 18, 30
Bufalo (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 La estabilidad que venís construyendo se fortalece. Mantener tu ritmo constante te permite avanzar sin sobresaltos. Lo sostenido se consolida. Números de la Suerte: 2, 20, 31
Tigre (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 La energía te impulsa a actuar con determinación. Canalizarla hacia metas claras mejora tu rendimiento. Evitar impulsividad es importante hoy. Números de la Suerte: 3, 21, 32
Conejo (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La calma emocional te permite mantener claridad mental. Elegir bien tus prioridades mejora tu día. La armonía es tu aliada. Números de la Suerte: 4, 22, 33
Dragón (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu liderazgo se hace más evidente. Hoy podés influir positivamente en otros. Actuar con confianza te posiciona mejor. Números de la Suerte: 5, 23, 34
Serpiente (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25/37 La observación te da ventaja estratégica. Detectás detalles importantes antes que otros. Escuchar tu intuición mejora decisiones. Números de la Suerte: 6, 24, 35