Brasil quedó eliminado del Mundial y las redes explotaron con memes

La derrota por 2-1 ante Noruega en los octavos de final del Mundial 2026 generó una ola de reacciones en las redes sociales. Erling Haaland fue el gran protagonista de las bromas.
Brasil volvió a despedirse prematuramente de una Copa del Mundo y las redes sociales reaccionaron casi con la misma velocidad con la que terminó el partido. La derrota por 2-1 frente a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026 desató una avalancha de memes, cargadas y publicaciones virales que tuvieron como principal protagonista a Erling Haaland, autor de los dos goles del conjunto europeo.
El delantero del Manchester City fue la gran figura del encuentro disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y se convirtió rápidamente en tendencia mundial. Neymar descontó de penal sobre el final, pero el gol no alcanzó para evitar una eliminación que sorprendió al mundo del fútbol y alimentó el humor en las redes.
Como ocurre habitualmente cuando la selección brasileña queda afuera de una competencia importante, miles de usuarios argentinos aprovecharon la ocasión para publicar imágenes, videos y montajes con burlas dirigidas a su clásico rival. La histórica rivalidad futbolística entre ambos países volvió a trasladarse a las plataformas digitales, donde abundaron las referencias a los cinco títulos mundiales de la Canarinha y a su temprana despedida del torneo.
Haaland también recibió una lluvia de elogios y bromas por parte de los hinchas de Boca Juniors, quienes recordaron la simpatía que el goleador noruego ha manifestado en distintas oportunidades por el club de la Ribera. En numerosas publicaciones fue retratado con la camiseta azul y oro o presentado humorísticamente como un "salvador" para los fanáticos argentinos.
La actuación del atacante no tomó por sorpresa a quienes seguían de cerca su presente. El goleador llegó al duelo con una notable racha de cinco tantos en tres partidos del Mundial y acumulaba 13 encuentros oficiales consecutivos convirtiendo con la selección de Noruega, números que lo posicionaban como una de las grandes amenazas para la defensa brasileña.
La eliminación también reavivó un dato que se volvió recurrente en las publicaciones: desde que conquistó el Mundial de Corea-Japón 2002, Brasil nunca logró superar a un seleccionado europeo en una instancia eliminatoria de la Copa del Mundo. En ese período fue eliminado por Francia en 2006, Países Bajos en 2010, Alemania en 2014, Bélgica en 2018, Croacia en 2022 y ahora Noruega en 2026.
Otro antecedente que volvió a circular fue el historial entre ambas selecciones. Los usuarios recordaron que Noruega ya había derrotado a Brasil por 2-1 en la fase de grupos del Mundial de Francia 1998 y destacaron que la Canarinha nunca logró vencer al conjunto escandinavo en enfrentamientos oficiales.
Entre estadísticas, bromas y montajes virales, la eliminación brasileña volvió a demostrar que, en tiempos de redes sociales, cada gran partido tiene un tercer tiempo que se juega en internet, donde los memes se convierten en protagonistas casi tan importantes como los futbolistas.
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