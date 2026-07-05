Brasil quedó eliminado del Mundial y las redes explotaron con memes

Brasil atacando con Vinicius, Neymar, Endrick



*Haaland recibiendo dos pases en todo el partido* pic.twitter.com/LPqTfk5vX4 — Manu (@mernuel_) July 5, 2026

La actuación del atacante no tomó por sorpresa a quienes seguían de cerca su presente. El goleador llegó al duelo con una notable racha de cinco tantos en tres partidos del Mundial y acumulaba 13 encuentros oficiales consecutivos convirtiendo con la selección de Noruega, números que lo posicionaban como una de las grandes amenazas para la defensa brasileña.

La eliminación también reavivó un dato que se volvió recurrente en las publicaciones: desde que conquistó el Mundial de Corea-Japón 2002, Brasil nunca logró superar a un seleccionado europeo en una instancia eliminatoria de la Copa del Mundo. En ese período fue eliminado por Francia en 2006, Países Bajos en 2010, Alemania en 2014, Bélgica en 2018, Croacia en 2022 y ahora Noruega en 2026.

Carletto tira a Neymar y a Endrick a la cancha para intentar que Brasil pueda vulnerar la defensa de Noruega.



El androide Haaland: pic.twitter.com/7cfJE4m8Cq — MemesMoron (@memes_moron) July 5, 2026

Otro antecedente que volvió a circular fue el historial entre ambas selecciones. Los usuarios recordaron que Noruega ya había derrotado a Brasil por 2-1 en la fase de grupos del Mundial de Francia 1998 y destacaron que la Canarinha nunca logró vencer al conjunto escandinavo en enfrentamientos oficiales.

Entre estadísticas, bromas y montajes virales, la eliminación brasileña volvió a demostrar que, en tiempos de redes sociales, cada gran partido tiene un tercer tiempo que se juega en internet, donde los memes se convierten en protagonistas casi tan importantes como los futbolistas.