Batacazo: la Noruega de Haaland dejó a Brasil sin Mundial en octavos de final

Brasil y Noruega disputaron un partido de alto vuelo, de ida y vuelta, con ocasiones claras para ambos. Nyland cortó con un centro peligroso de la Canarinha con la extensión de una de sus piernas, Martín Ødegaard probaba dentro del área pero su tiro se iba cerca, Nyland le ganaba a Vini en un remate fuerte al primer palo.

Tras pelearla Haaland chocando con los defensores, Ødegaard quedó de frente y Alisson salió rapidísimo como en su prime para tapar el tiro cruzado. Y Brasil respondió con un ataque conducido por Vini que derivó en un mano a mano de Endrick con Nyland, terminando con un puntazo del delantero que pasó cerca de un palo.

El 0-0 no se movía del marcador por las grandes actuaciones de los arqueros. Sin embargo, Noruega empezó a crecer promediando el complemento, con varios centros buscando a Haaland y algunos remates tapados por Alisson. Ancelotti, preocupado por cómo se iba dando el partido, mandó a Neymar a la cancha.

Y, cuando parecía que el partido se iría al alargue, Haaland apareció dentro del área con un cabezazo certero dentro del área para poner 1 a 0 arriba a Noruega a los 34 minutos del complemento. Locura de la tribuna noruega en Nueva York.

Nyland sostuvo el 1-0 con una increíble atajada a un balón muy alto que lo había sobrepasado y se metía en su arco tras un rebote inesperado. Minutos después, a los 45' de esta segunda etapa, Haaland recibió el balón afuera del área y sacó un misil cruzado para el 2-0 en el marcador. Sí, historia liquidada. Sin embargo, Neymar descontó de penal en el tiempo de descuento, donde el partido terminó muy caliente en el campo de juego con cruces de futbolistas.

Noruega hizo historia, logrando el mayor triunfo de su historia y llegando por primera vez a cuartos de final de un Mundial. Fracaso del Brasil de Ancelotti, que se va muy tempranamente de la máxima cita, de la que es el máximo ganador y hace tiempo no la pasa bien...