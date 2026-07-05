El equipo europeo venció 2 a 1 a la Canarinha con un doblete del Androide y disputará los cuartos de final de la máxima cita por primera vez en su historia.
Batacazo: la Noruega de Haaland dejó a Brasil sin Mundial en octavos de final. El equipo europeo le compitió de igual a igual y lo venció 2 a 1 con un doblete del Androide y una impresionante actuación de su arquero Ørjan Nyland, quien le atajó un penal a Bruno Guimarães en el inicio del encuentro. Neymar descontó desde los doce pasos sobre el final y terminó con un enorme dolor y llanto frente a la eliminación en su última Copa del Mundo.
Noruega realizó el partido perfecto que tenía que hacer para eliminar a un gigante como Brasil con una gran jerarquía: no sentirse inferior y animarse a jugar al fútbol, tener entrega total en cada pelota, una muralla en el arco y efectividad en ataque.
El equipo europeo salió enchufado y había marcado a los tres minutos de juego a través de Patrick Berg, pero el gol fue anulado por un claro offside del asistidor. Una premonición de lo que ocurriría en Nueva York: Noruega no iba a respetar la historia de Brasil y le iba a jugar con la sangre en el ojo como si no hubiera logrado nada hasta el momento.
Brasil se encontró con un penal en uno de sus primeros ataques a los 13 minutos pero Ørjan Nyland se agigantó ante Bruno Guimarães. ¿Por qué no pateó Vinícius? ¿Hubiera cambiado si estaba Ney? Otra premonición: sería el partido de su vida del arquero noruego, quien llegó a esta competencia con el dolor de quedar libre de Sevilla de España.
Brasil y Noruega disputaron un partido de alto vuelo, de ida y vuelta, con ocasiones claras para ambos. Nyland cortó con un centro peligroso de la Canarinha con la extensión de una de sus piernas, Martín Ødegaard probaba dentro del área pero su tiro se iba cerca, Nyland le ganaba a Vini en un remate fuerte al primer palo.
Tras pelearla Haaland chocando con los defensores, Ødegaard quedó de frente y Alisson salió rapidísimo como en su prime para tapar el tiro cruzado. Y Brasil respondió con un ataque conducido por Vini que derivó en un mano a mano de Endrick con Nyland, terminando con un puntazo del delantero que pasó cerca de un palo.
El 0-0 no se movía del marcador por las grandes actuaciones de los arqueros. Sin embargo, Noruega empezó a crecer promediando el complemento, con varios centros buscando a Haaland y algunos remates tapados por Alisson. Ancelotti, preocupado por cómo se iba dando el partido, mandó a Neymar a la cancha.
Y, cuando parecía que el partido se iría al alargue, Haaland apareció dentro del área con un cabezazo certero dentro del área para poner 1 a 0 arriba a Noruega a los 34 minutos del complemento. Locura de la tribuna noruega en Nueva York.
Nyland sostuvo el 1-0 con una increíble atajada a un balón muy alto que lo había sobrepasado y se metía en su arco tras un rebote inesperado. Minutos después, a los 45' de esta segunda etapa, Haaland recibió el balón afuera del área y sacó un misil cruzado para el 2-0 en el marcador. Sí, historia liquidada. Sin embargo, Neymar descontó de penal en el tiempo de descuento, donde el partido terminó muy caliente en el campo de juego con cruces de futbolistas.
Noruega hizo historia, logrando el mayor triunfo de su historia y llegando por primera vez a cuartos de final de un Mundial. Fracaso del Brasil de Ancelotti, que se va muy tempranamente de la máxima cita, de la que es el máximo ganador y hace tiempo no la pasa bien...
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