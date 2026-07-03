Volaron por primera vez los aviones caza F-16 comprados a Dinamarca

En este contexto, la Argentina fue incluida por el gobierno de Estados Unidos en un contrato para acordar la compra de misiles AM 120-Amraam para equipar los aviones caza adquiridos a Dinamarca.

Se realizó en una operación que cercana a los US$398 millones, a través de una negociación entre el Departamento de Guerra estadounidense con la empresa Raytheon, con el fin de desarrollar el programa de armamento para los F-16. Argentina.

Los misiles AM-120 Amraam son un arma aire-aire, de alcance medio y largo, que permite a los aviones atacar objetivos más allá del campo visual.

“Por primera vez pilotos argentinos ocuparon en soledad, la cabina del sistema de armas F-16. Así, cumplieron con los requisitos formales de realización del emblemático Vuelo Solo, marcando un acontecimiento que representa un gran hito en el proceso de incorporación de estas aeronaves de cuarta generación”, informó el Ministerio de Defensa, a través de un comunicado, al celebrar “un nuevo e importante paso en la recuperación de capacidades operativas vitales para la defensa de los cielos de nuestro país y la integridad de su territorio”.