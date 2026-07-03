Volaron por primera vez los aviones caza F-16 comprados a Dinamarca

Los vuelos de bautismo se desarrollaron en el Área Material Río Cuarto, luego de la certificación obtenida en la Guardia Aérea Nacional de Arizona.
Los aviones caza supersónicos F-16 comprados por la Argentina a Dinamarca realizaron este viernes los primeros vuelos piloteados por oficiales de la Fuerza Aérea Argentina.
Las pruebas se hicieron luego de la certificación obtenida al completar su entrenamiento en la Guardia Aérea Nacional de Arizona, en Estados Unidos.
Los vuelos de bautismo, llamados “vuelo solo”, se desarrollaron en el Área Material Río Cuarto, donde se encuentran desde diciembre pasado los primeros F-16 llegados al país, en un acto encabezado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, y el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Gustavo Javier Valverde.
En el Ministerio de Defensa informaron que por razones de seguridad se mantiene en reserva el número de pilotos que alcanzaron la certificación y participaron de los vuelos. A los entrenamientos en Estados Unidos se sumaron prácticas y capacitaciones en el Área Material Río Cuarto.
En este contexto, la Argentina fue incluida por el gobierno de Estados Unidos en un contrato para acordar la compra de misiles AM 120-Amraam para equipar los aviones caza adquiridos a Dinamarca.
Se realizó en una operación que cercana a los US$398 millones, a través de una negociación entre el Departamento de Guerra estadounidense con la empresa Raytheon, con el fin de desarrollar el programa de armamento para los F-16. Argentina.
Los misiles AM-120 Amraam son un arma aire-aire, de alcance medio y largo, que permite a los aviones atacar objetivos más allá del campo visual.
“Por primera vez pilotos argentinos ocuparon en soledad, la cabina del sistema de armas F-16. Así, cumplieron con los requisitos formales de realización del emblemático Vuelo Solo, marcando un acontecimiento que representa un gran hito en el proceso de incorporación de estas aeronaves de cuarta generación”, informó el Ministerio de Defensa, a través de un comunicado, al celebrar “un nuevo e importante paso en la recuperación de capacidades operativas vitales para la defensa de los cielos de nuestro país y la integridad de su territorio”.
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