Polémica: Alejandro Garnacho fue fotografiado con "dos morochas misteriosas"

Los medios ingleses, con The Sun a la cabeza, mostraron fotografias en las calles de Manchester de Garnacho junto a dos “morenas misteriosas”, una de ellas identificada como Lauri, influencer española con presencia en redes sociales y más de 50.000 seguidores en Instagram.

Según informó el prestigioso diario The Sun, ambos mantienen contacto en redes sociales y, aunque los rumores sobre un vínculo sentimental tomaron fuerza, los medios británicos señalaron que no existen pruebas de una relación más allá de la amistad. Garnacho también había sido vinculado en el pasado con otra influencer, Ona Gonfaus, después de que circularan versiones sobre un viaje juntos en caravana.

image

image

image

A nivel personal, los medios destacaron la distancia entre el futbolista y Eva García, madre de su hijo Enzo, relacionando la posible ruptura con movimientos en redes sociales, donde ambos dejaron de seguirse. Garnacho se muestra sereno en público ante el contexto y aprovecha el tiempo libre durante la definición del mercado de pases europeo.

El futuro deportivo del juvenil de 19 años permanece sin definir. Según sostuvo el periodista Fabrizio Romano, Garnacho rechazó en las últimas 48 horas un nuevo acercamiento desde la Saudi Pro League porque su intención es ser transferido al Chelsea, que a priori aparece como principal candidato a incorporarlo.

Las negociaciones avanzan con cautela debido a las exigencias económicas del Manchester United, que pidió cerca de 60 millones de dólares por el pase. Otros clubes europeos, como Bayern Múnich, Roma y Napoli, también monitorean la situación, mientras que la preferencia del jugador sería una transferencia al fútbol inglés. En caso de no prosperar un traspaso definitivo, una cesión tampoco está descartada en el escenario actual.

La inactividad reciente de Garnacho repercutió negativamente en su presente en la Selección Argentina, ya que Lionel Scaloni no lo incluyó en la última lista de Eliminatorias. Su continuidad en la Albiceleste depende del regreso a la competencia oficial y de un club que le permita retomar ritmo.