Consulta el horóscopo chino del sábado 26 de marzo

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10/22

En el terreno laboral tendrás problemas con una persona y lo más conveniente será que cortes de raíz y le digas desde un principio lo que te molesta.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11

En el amor tu pareja estado apoyándote cuando lo has necesitado y ahora es el momento de que le devuelvas el favor.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12

En la familia sí hace poco discutiste con alguien no te dejes llevar por el orgullo y pide disculpas adecuadamente para arreglar la situación.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/13

Alguien importante para ti necesitara algo que solo tú puedes realizar, asegúrate de ayudarle en lo que necesite.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/14

En la economía conseguirás mantener el equilibrio bastante bien. En el terreno laboral necesitarás estar en el lugar correcto en el momento correcto, no te desvíes de tus obligaciones.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03/15

En el amor no apresures tanto las cosas con la persona que estás conociendo, déjale un poco más despacio, también te irá bien para ti.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/16

En la familia no realices una quedada si hay problemas con varios miembros, espera a que se solucionen.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/17

No te comprometas a hacer algo si sabes que no vas a poder cumplirlo a tiempo. En la economía no entres en pánico por un pequeño inconveniente.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06/18

En el terreno laboral estás en un momento en tu trabajo por lo que intenta ayudar a los demás si tienes la oportunidad.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07/19

En el amor ten cuidado con lo que dices delante de tu pareja es posible que hoy se te escape algo que pueda afectar a la relación.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/08/20

Si estás soltera tendrás una cita que hace tiempo deseabas con alguien de tu entorno pero no tan cercano. En la familia habrá una reunión a la que deberás de asistir.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09/21

No tengas miedo de vivir experiencias nuevas. En la economía debes de ser más paciente a la hora de esperar un dinero que se te debe.