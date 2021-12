Consulta el horóscopo del domingo 12 de diciembre

ARIES (Marzo 21-Abril 20)

En el terreno laboral intenta renovar un poco tus métodos y pedir consejo que te ayude a terminar tu trabajo más rápido. En el amor si tienes pareja surgir algún obstáculo qué lleva un tiempo amenazado la relación, necesitas prestarle más atención al amor y a la persona que tienes a tu lado. CIFRAS SOLARES: 56.765

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

No te acobardes por nada, ten el valor de afrontar todo lo que te venga. En la economía hoy no deberías preocuparte ya que, consigues el dinero que esperas. CIFRAS SOLARES: 22.234

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

En el amor estás conociendo a una persona que prácticamente lo opuesto a ti, pero siempre puedes encontrar una manera de complementarnos, no tires la toalla tan fácilmente. En la familia intenta aprovechar más el tiempo que pasas con ellos. CIFRAS SOLARES: 44.431

CANCER (Junio22-Julio22)

Necesitas volver a trabajar más la mente, intenta hacer de la lectura o meditación una parte de tu rutina diaria. En la economía una pequeña compra puede hacer que cambie tu economía durante todo el mes, ten cuidado con eso. CIFRAS SOLARES: 56.876

LEO (Julio 23-Ago. 22)

En el terreno laboral tendrás la posibilidad de encontrar nuevo empleo tanto si estás trabajando como si no, no desaproveches la oferta. En el amor trata de llevar un poco el liderazgo en tu relación de pareja.CIFRAS SOLARES: 54.076

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

En el amor debes empezar a entregar más a tu pareja, siente qué te dedicas poco a ella. Si no tienes pareja, una amistad te organizará una cita a ciegas y como esta persona te conoce muy bien, ha elegido a alguien muy adecuado para ti. CIFRAS SOLARES: 32.544

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

No pierdas el control de las cosas que siempre has tenido en tu mano. En la economía conseguirás el dinero que querías para hoy. En el terreno laboral no dejes que nadie te pase por encima, tienes la habilidad del talento para demostrar que eres el mejor en lo que haces.CIFRAS SOLARES: 59.803

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

En el amor si alguien te pide otra oportunidad y no es ni la primera ni la segunda que le das, debes de pensarte bien si te merece la pena intentarlo de nuevo. Si tienes pareja tienes una relación estable. CIFRAS SOLARES: 37.666

SAGITARIO (Nov. 22-Dic 21)

Empieza a planificar el viaje que deseas, te mereces realizar algo que te guste. En la economía tendrás algo de dinero sobrante para algo que querías comprar. En el terreno laboral vivirás varias situaciones de estrés durante el día, dedicare todo el tiempo. CIFRAS SOLARES: 27.628

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

En el amor si estás buscando pareja no debes de pasar todo el día pensando en ello, no puedes forzar las situaciones, debes de relajarte más a la hora de tener encuentros a comunicarte con las personas. Si tienes pareja regálale algo hecho a mano, lo apreciará más que cualquier otra cosa. CIFRAS SOLARES: 60.500

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

En la economía habrá un gasto que no tenías planeado pero lo podrás afrontar sin ningún tipo de problema. En el trabajo jornada muy complicada y llena de imprevistos que deberás ir sorteando y arreglando conforme pasan, lo sacarás adelante pero terminarás a tu hora habitual.CIFRAS SOLARES: 00.502

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

En el amor con tu pareja estaréis algo distantes y no habrá mucha comunicación entre vosotros tampoco ningún tipo de discusión. Con la familia todo lo contrario, las cosas siguen muy bien con los más cercanos y tendrás mucho tiempo para estar con ellos CIFRAS SOLARES: 41.311