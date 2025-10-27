Javier Milei posterga los cambios en el Gabinete tras el triunfo de La Libertad Avanza

Durante una entrevista televisiva brindada este lunes, Milei reivindicó a la secretaria General de la Presidencia y su asesor, y hasta negó las tensiones existentes entre ambos. Sin embargo, no dio precisiones sobre el futuro de Francos. Anoche, en el discurso en el comando de campaña libertario, el Presidente había destacado la figura de Francos a poco de iniciar su mensaje, aunque luego felicitó uno por uno a todos los integrantes de su Gabinete, incluso al excanciller Gerardo Werthein, que renunció antes de los comicios.

Se daba por hecho que habría una reconfiguración profunda del gabinete, con más cambios más allá de los obligados por los desembarcos de Patricia Bullrich y Luis Petri en el Congreso, para “relanzar” la gestión. Pero, tras el triunfo en las legislativas, el líder de LLA confirmó que esperará al 10 diciembre para decidir e implementar esos cambios.

“El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso. Lo importante es conseguir las reformas. El instrumento es el nuevo Gabinete y lo tengo que armar”, afirmó Milei.

Ahora, es un interrogante hasta qué punto Milei reacomodará su equipo de colaboradores: ya no queda del todo claro si Santiago Caputo desembarcará con un cargo formal en el Gabinete, en medio de los rumores que lo mencionaban como posible sucesor de Francos. No obstante, el Presidente podría disponer un movimiento en esa línea, más que nada, para aplacar las internas libertarias. Algunos funcionarios no están cómodos con la función que ejerce Caputo y reclaman que tenga un cargo formal. Al menos tres ministros se lo pidieron al Presidente y Francos directamente lo hizo en público en una reciente entrevista.

La victorial libertaria modificó a tanto el escenario que hasta la salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia, que la había dado por hecha el propio funcionario al aludir motivos de salud, podría reverse.

En Seguridad está todo dado para que la número dos de Patricia Bullrich, Alejandra Monteoliva, quede a cargo de la cartera. La senadora electa le había hecho saber meses atrás a Milei que ese era su deseo y su contundente triunfo en la Ciudad tendría como correlato que su dirigente de confianza sea el reemplazo.

Francos vinculó a uno de los implicados con los servicios de inteligencia y con el chavismo. El futuro de Guillermo Francos como jefe de Gabinete es una incógnita.

Lo cierto es que, si bien el clima de pesimismo que imperaba antes de la votación del domingo se justificaba en problemas de gestión y en la necesidad de “oxigenar” el Gabinete, el triunfo de ayer corrió del eje a los colaboradores del mandatario y se centró ahora sobre el Congreso y los gobernadores, ante quienes el oficialismo apuntará todos sus esfuerzos para obtener las leyes de reformas que persigue.

De hecho, la vacante que se deberá cubrir en el Ministerio de Defensa y algún otro lugar más que podría definir el Presidente serán parte de las negociaciones con los gobernadores dialoguistas en el menú de los acuerdos parlamentarios que se impulsarán para avanzar con las “reformas de segunda generación” que busca el Poder Ejecutivo.