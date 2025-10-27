Los ejes clave de la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei

“Los sindicatos saben que el sistema como está no funciona, que si lo piensan como negocio están liquidados. La reforma permitirá que muchos informales pasen a la formalidad, lo que subirá la recaudación y permitirá a la vez duplicar los fondos paras jubilaciones. Ganamos todos”, aseguró Milei en una entrevista televisiva.

El Gobierno espera enviar el proyecto al Congreso en diciembre y ya cuenta con un texto base: la Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, presentada el año pasado por la diputada libertaria Romina Diez, cercana a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Milei columna M La reforma laboral integra el paquete de cambios estructurales que impulsa Javier Milei.

Entre los ejes que se negocian en el Consejo de Mayo figuran:

Convenios por empresa con mayor flexibilidad para negociar condiciones laborales.

Incrementos salariales por productividad o mérito individual.

Extensión del período de prueba, de tres a seis meses, y hasta 12 en el caso de pymes.

Digitalización de registros laborales y simplificación de trámites.

Creación de un banco de horas, que permitirá reorganizar la jornada según la demanda.

Fondos de cese laboral como alternativa a la indemnización tradicional.

El llamado a los gremios fue publicado en el Boletín Oficial por la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero. “Los empleadores deben pagar más a los trabajadores que se diferencian y se destaquen", planteó el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

La propuesta de LLA, que ya cuenta con el respaldo de sectores del PRO y la UCR, busca que las paritarias dejen de fijar pisos mínimos y pasen a funcionar como techos de referencia. También plantea eliminar la indexación automática por inflación y reemplazarla por actualizaciones ligadas al desempeño y la situación económica de cada sector.

El borrador final se presentará el 15 de diciembre y se debatirá durante el próximo año, junto con las reformas tributaria y previsional. “Hace 50 años que estamos en este sistema, pero creemos que se puede cambiar”, consideró el ministro Federico Sturzenegger, en la apertura del Diálogo Social con empresarios y sin la presencia de la CGT.

Por lo pronto, la central obrera ya anticipó que resistirá cualquier intento de “quitar derechos”. El titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, único representante sindical en el Consejo de Mayo, advirtió que “la formalización no puede basarse en la precarización”.