El dólar vuelve a superar los $1500 y otra vez se acerca al techo de la banda

Este mediodía, la divisa cotizaba a $ 1.505 para la venta, un avance de 45 pesos con respecto al cierre del lunes. Así, se ubica $ 10 por debajo del cierre del viernes, cuando la demanda se mantenía alta en la previa de los comicios.

La suba se verifica también en el mayorista, que se vende a $ 1.483 y se acerca al techo de la banda, actualmente en $ 1.494,53.

En el mercado bursátil, el MEP y el Contado con Liquidación (CCL) también registran subas del 2,40 y 2,10%, respectivamente, y se negocian 1.474 y 1.484 pesos cada uno.

Con todo, el riesgo país registró tras los comicios del domingo una fuerte baja que lo devolvió a los 700 puntos básicos, cifras inéditas desde agosto de este año.

En el mercado de deuda soberana, los títulos muestran variaciones mixtas, dependiendo de la legislación y la curva de vencimientos. Por caso, los Globales presentan alzas de 0,54% (GD30D) y los Bonares operan más bien en rojo, con caídas del 1,12% (AL29D).

Luego de haber marcado una de las subas más importantes de toda su historia, hoy la Bolsa porteña avanza apenas 0,1% y cotiza en 2.531.357 unidades, equivalentes a US$1692 al ajustar por el dólar CCL (-1,9%). En el panel principal, trepan las acciones de Aluar (+3,8%), Sociedad Comercial del Plata (+3,3%) y Loma Negra (+2,2%).

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR), en cambio, operan en terreno negativo, tras subir ayer hasta 48%. Los papeles de Transportadora de Gas del Sur retroceden 4,5%, seguidos por los de Pampa Energía (-3,7%) y BBVA (-3,5%).