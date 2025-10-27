Diego Santilli cumplió su promesa de campaña y se rapó: así quedó

El Colo, como se lo conoce, se sometió al corte con la máquina “número 1” en el programa La Misa, conducido por el Gordo Dan, uno de los influencers libertarios. “La palabra y las promesas se cumplen. Ahora rapándome en @CarajoStream”, tuiteó Santilli junto a una imagen del momento.

El encargado de pasarle la máquina al diputado fue El Tano, de Il Figaro, una reconocida barbería de la ciudad de Buenos Aires.

El programa contó también con la presencia de Karen Reichardt, diputada electa en la provincia de Buenos Aires por LLA, y el periodista Mariano Pérez, de Break Point, quienes acompañaron el divertido momento. El propio Gordo Dan se sumó al desafío y se rapó al ras.

La foto de Santilli con el pelo rapado y el tuit que compartió generaron gran cantidad de interacciones y comentarios en las redes sociales.

Diego Santilli: "La gente eligió creer"

Antes de cumplirse con su promesa de campaña, Santilli celebró el triunfo de LLA en la Provincia y destacó el llamado al diálogo que hizo el presidente Javier Milei.

“Estábamos 14 puntos abajo, era un montón lo que había que descontar. Fue una tarea difícil, pero me parece que el ciudadano bonaerense eligió el cambio”, expresó el dirigente. “La sociedad de la provincia de Buenos Aires decidió ir hacia adelante”, añadió.

A la vez, remarcó que anoche en el búnker oficialista “se vio un Presidente que convocó a todos aquellos que creen que Argentina necesita un cambio para las transformaciones”. “El salto es cualitativo porque la sociedad decidió eso. Dijo ´no vuelvo atrás´, y le costó y le cuesta, pero eligió creer”, subrayó.

“Hay que entender el tiempo que viene. La sociedad no dejó este mapa electoral en todo el país porque sí: al que ganó le dio la responsabilidad de las reformas, y a los gobernadores que hacen su trabajo en sus provincias, les dijo que vayan para adelante con las reformas”, concluyó Santilli.