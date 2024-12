Consultá el horóscopo del domingo 15 de diciembre

ARIES (Marzo 21-Abril 20) Armonía en la pareja. Gratos momentos en el hogar. Comenzarás una nueva actividad que te brindará adelantos y progresos materiales. Haz ejercicio, hoy más que nunca. CIFRAS SOLARES: 99-698

TAURO (Abril 21-Mayo 20) No postergues proyectos materiales. Este momento es ideal. No albergues dudas sobre tu pareja, ten certeza de que no te equivocas. Cuide tu cabeza de golpes por distracciones. CIFRAS SOLARES: 20-718.

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) Afortunada etapa para los negocios. Suerte a su favor. En el amor se esperan cambios muy positivos, siempre y cuando escuche a tu pareja y trate de cambiar de actitud. CIFRAS SOLARES: 58-655

CANCER (Junio 22-Julio 22) Analiza nuevas propuestas de trabajo. Suspende cualquier inversión. Te reconciliarás con tu pareja. No será fácil, pero tu empeño y perseverancia triunfarán ante los obstáculos. CIFRAS SOLARES: 20-449.

LEO (Julio 23-Ago. 22) Vivencias felices en tu cuarto. Inestabilidad financiera y económica. Se concretan acuerdos familiares luego de un largo período de distanciamiento, la felicidad vuelve a reinar. CIFRAS SOLARES: 64-621.

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) Posibles disgustos por un gasto o inversión que tu no apruebas. Mucho fuego, atracción personal un poco acre pero fascinante. Mucha calma. Tendrás éxitos asegurados. CIFRAS SOLARES: 62-982.

LIBRA (Set 23-Oct. 22) Durante el transcurso de esta jornada observarás perspectivas de cambios si deseas comenzar una nueva fase de tu vida conyugal. Podrás vencer barreras. Hallarás soluciones felices. CIFRAS SOLARES: 39-385

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) Trata de buscar el amor, la armonía y la felicidad, dentro de este ciclo tan maravilloso para los sentimientos. Para el matrimonio se inicia un ciclo positivo de grandes perspectivas. CIFRAS SOLARES: 60-172.

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) Viajes, aventuras, salidas contactos con el mundo del arte. Mejora económica. Cuidado con la insatisfacción. Si logras superar estos momentos te sentirás reconfortado. CIFRAS SOLARES: 27-951.

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) Planifica tu futuro. Buen momento para probar fortuna. No te entregues con exceso a las tareas cotidianas, esto irá en contra del desarrollo de la convivencia sentimental. CIFRAS SOLARES: 98-835.

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) No te deprimas por tonterías. Tendrás que consultar a una persona experimentada antes de realizar una compra importante. Se ha de sentir feliz con la persona amada. CIFRAS SOLARES: 97-471.

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) Labores iniciadas serán apreciadas y ello aportará estupendos beneficios. Gastos y actitudes de tu pareja te reconfortarán espiritualmente. Aprecian tu capacidad. CIFRAS SOLARES: 93-568.