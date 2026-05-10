El fixture de los cuartos de final del Torneo Apertura: cruces y días con horarios

El martes y miércoles que vienen se llevará a cabo la próxima instancia de playoffs que tendrá a River, Racing y Rosario Central como principales protagonistas.
La Liga Profesional dio a conocer la programación de los cuartos de final del Torneo Apertura que tendrá a dos de los cincos grandes como protagonistas al llegar River y Racing, sumado al competitivo Rosario Central de Di María, los equipos de gran momento como Argentinos Juniors, Belgrano y Gimnasia y las sorpresas de Huracán por su irregularidad y Unión.
Martes 12 de mayo
19.00 Belgrano (5°B) – Unión (8°A) en Córdoba
21.30 Argentinos (3°B) – Huracán (7°B) en La Paternal
Miércoles 13 de mayo
19.00 Rosario Central (4°B) – Racing (8°B) en el Gigante de Arroyito
21.30 River (2ºB) – Gimnasia (6° B) en el Monumental
En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c) del Reglamento General de AFA.
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