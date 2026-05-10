El fixture de los cuartos de final del Torneo Apertura: cruces y días con horarios

El martes y miércoles que vienen se llevará a cabo la próxima instancia de playoffs que tendrá a River, Racing y Rosario Central como principales protagonistas.

La Liga Profesional dio a conocer la programación de los cuartos de final del Torneo Apertura que tendrá a dos de los cincos grandes como protagonistas al llegar River y Racing, sumado al competitivo Rosario Central de Di María, los equipos de gran momento como Argentinos Juniors, Belgrano y Gimnasia y las sorpresas de Huracán por su irregularidad y Unión.