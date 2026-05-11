Los 55 nombres de la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

santiago-beltran-river_416x234 Santiago Beltrán atajó un penal en la tanda y River le ganó a Peñarol.

En la línea defensiva, por el lateral derecho, los asegurados para viajar serían Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, aunque hay alarmas encendidas por el de Atlético de Madrid: se desgarró y estará tres semanas afuera. Para este puesto, Scaloni también incluyó a Agustín Giay, Kevin Mac Allister y Nicolás Capaldo; este último nunca había sido citado.





Sin Tomás Palacios, el central de Estudiantes que había sido citado en la última fecha FIFA, la defensa la completan las presencias de Lautaro Di Lollo, quien a pesar de los dos errores que eliminaron a Boca del Apertura el sábado pasado es considerado desde hace meses por el CT, y de Zaid Romero, del Getafe. Es el primer llamado para ambos en la Mayor.



Por el lateral izquierdo, resta definir quién será el suplente de Nicolás Tagliafico. Está la disputa entre Marcos Acuña, campeón del Mundo (River) y Gabriel Rojas (Racing). También está Valentín Barco, que a pesar de que actualmente es volante, es 3 por naturaleza.





di lollo

En el mediocampo, aparecen los nombres de Milton Delgado y Tomás Aranda, las revelaciones de Boca en el último tiempo. Ambos tienen pasado en las juveniles de la Selección. De hecho, el de 19 años fue citado a la Sub 20 y se entrenó con el primer equipo en la última fecha FIFA. No es para menos, porque se llevó un tremendo elogio de Scaloni: "Tiene ganas, es un jugador muy interesante".





tomás aranda





Guido Rodríguez (campeón del mundo), Nicolás Domínguez (Nottingham Forest), Aníbal Moreno (River) y Emiliano Buendía (Aston Villa) volvieron a tener consideración, ya que habían desaparecido de la órbita desde hace rato.



Llamó la atención la vuelta de Alejandro Garnacho, que perdió peso desde la Copa América 2024 y fue relegado a partir de septiembre del mismo año. Claudio Echeverri, que remontó su rendimiento desde que llegó al Girona, y Gianluca Prestianni. Cabe destacar que el futbolista del Benfica quedó contra las cuerdas debido a la sanción de la FIFA que, si va al Mundial, lo obligará a perderse los primeros dos partidos.



Como ausencias sorpresa, se destaca la de Paulo Dybala, parte del primer momento en el ciclo de Scaloni y campeón del mundo. El delantero se está recuperando de una operación en la rodilla, pero ya volvió a las canchas y aún así ya no está en el radar. Tampoco están Ángel Correa, campeón en Qatar, ni Valentín Castellanos, que también fue parte del proceso. En sus lugares, incluyó a Mateo Pellegrino, del Parma, que nunca había sido citado, y a Matías Soulé, quien fue convocado alguna vez pero no llegó a debutar.





dybala paulo En lo que va de 2026, Dybala jugó apenas seis partidos entre Serie A y Europa League.

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