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Los 55 nombres de la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Esta mañana, la AFA anunció a los 55 futbolistas que integran la convocatoria previa a lo que serán los 26 elegidos por Lionel Scaloni para representar a la Albiceleste en la Copa del Mundo.

Falta un mes. La Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina, el 11 de junio está cada vez más cerca y había incertidumbre por cada uno de los jugadores que serían tenidos en cuenta por Lionel Scaloni para lo que será otra cita mundialista, después de lo que fue la consagración en Qatar 2022. Finalmente, esta mañana la Selección Argentina presentó la lista con los 55 futbolistas preseleccionados, de la cual solo 26 estarán en el Mundial.

Para el llamado definitivo, el cuerpo técnico tendrá hasta el 30 de mayo y, en caso de bajas a último momento por lesión u otros motivos, deberán reemplazarlos por los pre convocados, tal como sucedió en 2022 con los llamados a Thiago Almada y Ángel Correa.

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Argentina aplastó 5 a 0 a Zambia en su última presentación.

Argentina aplastó 5 a 0 a Zambia en su última presentación.

Varios nombres sorprendieron. Desde el inicio de la lista, Scaloni y sus ayudantes demostraron su atenta mirada hacia muchos futbolistas argentinos, incluidos en el fútbol local: es que apareció el nombre de Santiago Beltrán, el arquero que le dio la clasificación a River a los cuartos de final del Apertura gracias a su penal atajado en la tanda, que nunca antes había sido llamado. Por delante, Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso, los candidatos finales; siguen Walter Benítez y Facundo Cambeses (todos ya fueron convocados antes). El arquero millonario, que fue sparring varias veces, está en el sexto lugar.

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Santiago Beltrán atajó un penal en la tanda y River le ganó a Peñarol.

Santiago Beltrán atajó un penal en la tanda y River le ganó a Peñarol.

En la línea defensiva, por el lateral derecho, los asegurados para viajar serían Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, aunque hay alarmas encendidas por el de Atlético de Madrid: se desgarró y estará tres semanas afuera. Para este puesto, Scaloni también incluyó a Agustín Giay, Kevin Mac Allister y Nicolás Capaldo; este último nunca había sido citado.


Sin Tomás Palacios, el central de Estudiantes que había sido citado en la última fecha FIFA, la defensa la completan las presencias de Lautaro Di Lollo, quien a pesar de los dos errores que eliminaron a Boca del Apertura el sábado pasado es considerado desde hace meses por el CT, y de Zaid Romero, del Getafe. Es el primer llamado para ambos en la Mayor.

Por el lateral izquierdo, resta definir quién será el suplente de Nicolás Tagliafico. Está la disputa entre Marcos Acuña, campeón del Mundo (River) y Gabriel Rojas (Racing). También está Valentín Barco, que a pesar de que actualmente es volante, es 3 por naturaleza.

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En el mediocampo, aparecen los nombres de Milton Delgado y Tomás Aranda, las revelaciones de Boca en el último tiempo. Ambos tienen pasado en las juveniles de la Selección. De hecho, el de 19 años fue citado a la Sub 20 y se entrenó con el primer equipo en la última fecha FIFA. No es para menos, porque se llevó un tremendo elogio de Scaloni: "Tiene ganas, es un jugador muy interesante".

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Guido Rodríguez (campeón del mundo), Nicolás Domínguez (Nottingham Forest), Aníbal Moreno (River) y Emiliano Buendía (Aston Villa) volvieron a tener consideración, ya que habían desaparecido de la órbita desde hace rato.

Llamó la atención la vuelta de Alejandro Garnacho, que perdió peso desde la Copa América 2024 y fue relegado a partir de septiembre del mismo año. Claudio Echeverri, que remontó su rendimiento desde que llegó al Girona, y Gianluca Prestianni. Cabe destacar que el futbolista del Benfica quedó contra las cuerdas debido a la sanción de la FIFA que, si va al Mundial, lo obligará a perderse los primeros dos partidos.

Como ausencias sorpresa, se destaca la de Paulo Dybala, parte del primer momento en el ciclo de Scaloni y campeón del mundo. El delantero se está recuperando de una operación en la rodilla, pero ya volvió a las canchas y aún así ya no está en el radar. Tampoco están Ángel Correa, campeón en Qatar, ni Valentín Castellanos, que también fue parte del proceso. En sus lugares, incluyó a Mateo Pellegrino, del Parma, que nunca había sido citado, y a Matías Soulé, quien fue convocado alguna vez pero no llegó a debutar.

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En lo que va de 2026, Dybala jugó apenas seis partidos entre Serie A y Europa League.

En lo que va de 2026, Dybala jugó apenas seis partidos entre Serie A y Europa League.

La prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

  • EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
  • GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
  • JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
  • WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
  • FACUNDO CAMBESES - Racing Club
  • SANTIAGO BELTRAN - River Plate
  • AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
  • GONZALO MONTIEL - River Plate
  • NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
  • NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
  • KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
  • LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
  • MARCOS SENESI - Bournemounth
  • LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
  • NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
  • GERMÁN PEZZELLA - River Plate
  • LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
  • CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
  • LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
  • ZAID ROMERO - Getafe CF
  • FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
  • MARCOS ACUÑA - River Plate
  • NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
  • GABRIEL ROJAS - Racing Club
  • MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
  • LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
  • GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
  • ANÍBAL MORENO - River Plate
  • MILTON DELGADO - Boca Juniors
  • ALAN VARELA - FC Porto
  • EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
  • RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
  • EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
  • ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
  • ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
  • GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
  • NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
  • EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
  • VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
  • LIONEL MESSI - Inter de Miami
  • NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
  • FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
  • THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
  • TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
  • NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
  • ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
  • GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
  • MATÍAS SOULÉ - AS Roma
  • CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
  • GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
  • SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
  • LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
  • JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
  • JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
  • MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio

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