River eliminó a San Lorenzo por penales después de un partido y tanda increíble

El Millonario, que jugó 90 minutos con un hombre más por la temprana eliminación de Matías Reali, le empató 2 a 2 al Ciclón en la última jugada del tiempo extra y avanzó por penales.
River eliminó a San Lorenzo por penales y avanzó a los cuartos de final del Torneo Apertura después de un duelo increíble. El Millonario, que jugó 90 minutos con un hombre más por la temprana eliminación de Matías Reali, le empató 2 a 2 al Ciclón en la última jugada del tiempo extra con un golazo de Juan Fernando Quintero, quien puteó a la tribuna en su festejo. Después, Santiago Beltrán fue el héroe del local atajando dos penales en una tanda que parecía perdida.
River se vio favorecido por la temprana expulsión de Matías Reali en San Lorenzo a los 30 minutos de juego por un planchazo cuando también mostraba buenas cosas. Sin embargo, el equipo de Chacho dominó el balón pero no controló el partido porque no lograba abrir el marcador y en las pocas contras del visitante se lo veía sufriendo.
De hecho, San Lorenzo sorprendió con un centro del Perrito Barrios y cabezazo de Auzmendi para el 1 a 0 en el marcador a los 37 minutos del primer tiempo. Para colmo, River se perdió una situación insólita en la última de esta etapa después de un mal despeje que le dejó servido el balón a Tomás Galván dentro del área, pero le dio mal y se fue desviado ante la mirada del arquero visitante.
Chacho mandó a Juan Fernando Quintero para el complemento y fue fundamental para River con todo su talento. Marcos Acuña, quien había sido el mejor del local en el primer tiempo, tocó para el colombiano y se metió con velocidad al área. JFQ mandó un centro aéreo preciso y "Huevo" logró conectar para el empate 1 a 1 parcial en el marcador. Previamente, Beltrán le atajó un remate desviado a Auzmendi con un gran volada.
Tras el gol de Acuña, River se llevó por delante a San Lorenzo con un gran envión anímico pero sin lograr lastimar por un rival que sacó todo y también falta de precisión en los metros finales. En la última del partido, Quintero mandó un centro y Lucas Martínez Quarta apareció por el segundo palo y su cabezazo tocó la red por el lado de afuera.
Para colmo, San Lorenzo marcó a los tres minutos del tiempo extra con un tiro libre de Facundo Gulli y cabezazo de Fabricio López, quien insólitamente era marcado por Kendry Páez. Los minutos pasaban y pasaban y la gente estalló con que "se vayan todos". La eliminación parecía un hecho hasta que llegó un centro venenoso de Quintero que se terminó metiendo para el 2 a 2 final ¡a los 122 minutos de juego! El colombiano puteó a la tribuna en su festejo...
La tanda de penales también fue no apta para cardíacos: San Lorenzo tuvo dos veces la oportunidad de ganarlo, pero un tiro se fue por arriba del travesaño y otro atajó Beltrán en las primeras cinco ejecuciones. River recuperó una vez más el alma y con otra atajada de Beltrán con ayuda del palo ganó y avanzó a los cuartos de final del Torneo. El Millonario tuvo una milagrosa clasificación zafando de la catástrofe y ahora irá con el ganador de Vélez-Gimnasia.
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