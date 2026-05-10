River eliminó a San Lorenzo por penales después de un partido y tanda increíble

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Chacho mandó a Juan Fernando Quintero para el complemento y fue fundamental para River con todo su talento. Marcos Acuña, quien había sido el mejor del local en el primer tiempo, tocó para el colombiano y se metió con velocidad al área. JFQ mandó un centro aéreo preciso y "Huevo" logró conectar para el empate 1 a 1 parcial en el marcador. Previamente, Beltrán le atajó un remate desviado a Auzmendi con un gran volada.

Tras el gol de Acuña, River se llevó por delante a San Lorenzo con un gran envión anímico pero sin lograr lastimar por un rival que sacó todo y también falta de precisión en los metros finales. En la última del partido, Quintero mandó un centro y Lucas Martínez Quarta apareció por el segundo palo y su cabezazo tocó la red por el lado de afuera.

Para colmo, San Lorenzo marcó a los tres minutos del tiempo extra con un tiro libre de Facundo Gulli y cabezazo de Fabricio López, quien insólitamente era marcado por Kendry Páez. Los minutos pasaban y pasaban y la gente estalló con que "se vayan todos". La eliminación parecía un hecho hasta que llegó un centro venenoso de Quintero que se terminó metiendo para el 2 a 2 final ¡a los 122 minutos de juego! El colombiano puteó a la tribuna en su festejo...

La tanda de penales también fue no apta para cardíacos: San Lorenzo tuvo dos veces la oportunidad de ganarlo, pero un tiro se fue por arriba del travesaño y otro atajó Beltrán en las primeras cinco ejecuciones. River recuperó una vez más el alma y con otra atajada de Beltrán con ayuda del palo ganó y avanzó a los cuartos de final del Torneo. El Millonario tuvo una milagrosa clasificación zafando de la catástrofe y ahora irá con el ganador de Vélez-Gimnasia.