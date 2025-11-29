Consultá el horóscopo del domingo 30 de noviembre

ARIES (Marzo 21-Abril 20): Hoy la suerte astral favorece el cierre de ciclos. Deja atrás lo que no te sirve para avanzar. Números de la Suerte: 3, 12, 21

TAURO (Abril 21-Mayo 20): La fortuna está en la organización de tus recursos. Una buena gestión trae abundancia. Números de la Suerte: 4, 13, 22

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21) Día de conversaciones clave. Expresa tus ideas con claridad y persuasión. Números de la Suerte: 5, 14, 23

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): La suerte brilla en los momentos de tranquilidad y reflexión en casa. Nutre tu alma. Números de la Suerte: 6, 15, 24

LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu confianza en ti mismo es tu mayor suerte hoy. Irradia seguridad. Números de la Suerte: 7, 16, 25

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): La fortuna astral se manifiesta en la eficiencia en el trabajo. Concluye tareas pendientes. Números de la Suerte: 8, 17, 26

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Hoy la suerte está en la armonía en tus relaciones. Evita conflictos y busca el equilibrio. Números de la Suerte: 9, 18, 27

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): La suerte te impulsa a investigar y profundizar. Descubrirás información valiosa. Números de la Suerte: 1, 10, 19

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La fortuna te acompaña en la búsqueda de sabiduría. Un buen libro o mentor te beneficiará. Números de la Suerte: 2, 11, 20

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): La fortuna astral favorece la planificación a largo plazo. Construye bases sólidas. Números de la Suerte: 3, 12, 21

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Día de colaboración inesperada. Un proyecto en equipo puede traer éxito. Números de la Suerte: 4, 13, 22

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La suerte se esconde en la meditación y la conexión espiritual. Escucha tu guía interior. Números de la Suerte: 5, 14, 23