Consulta el horóscopo del domingo 31 de julio

ARIES (Marzo 21-Abril 20)

En un momento de debilidad podrías caer en la tentación de estar con otra persona aparte de la que ya tienes en este momento, recuerda que esto no te traerá nada bueno, siempre nuestros actos erróneos tienen consecuencias, no querrás perder a la persona que amas por una aventura que no tiene futuro. CIFRAS SOLARES: 54.765

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

Es probable que estés dejando de lado a la persona que tienes al lado para dar prioridad solo a tu trabajo y a tus amigos, el amor también necesita cuidados y es muy posible que la persona a tu lado te diga algo con respecto a esto. Tienes que modificar algunas cosas. CIFRAS SOLARES: 31.686

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

No tengas temor a decirle a tu pareja que quieres experimentar mucho más en tu vida íntima, si tienes deseos de probar cosas nuevas siempre puedes contar con que la persona a tu lado te dé en el gusto, si no lo hace, es que estás con alguien que no está hecho para ti. CIFRAS SOLARES: 54.889

CANCER (Junio22-Julio22)

Estás en una poca agradable para conocer gente y el día de hoy te invitarán a una cena, probablemente algo formal y de negocios o que tenga que ver con el ambiente en el que te desenvuelves profesionalmente, no tengas impedimentos ni excusas para no participar, podrías sacar muchos contactos de ello. CIFRAS SOLARES: 14.231

LEO (Julio 23-Ago. 22)

Si tienes planes para el fin de semana, tal vez sea momento de cambiarlos, porque al parecer podría tener una cita con alguien que te interesa mucho conocer, nadie dice que será algo seguro y que se mantendrá en el tiempo, pero al menos será un buen rato y debes disfrutarlo como tal. CIFRAS SOLARES: 34.957

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

No es un buen momento para comprometerte en una relación y tampoco para comenzar a buscar tu independencia, necesitas trabajar un poco más y tener muchos más ahorros de los que tienes hasta este momento. CIFRAS SOLARES: 70.566

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

La culpa no nos sirve de nada, es mejor siempre tener conciencia de los errores que cometimos y de las consecuencias que tendrán nuestros actos antes de sentir algo tan nefasto como la culpa. CIFRAS SOLARES: 35.890

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

No comiences una batalla con alguien que te llevará la contra en una idea que expresarás en tu trabajo o en los estudios, podrías terminar perdiendo la discusión y contestar de manera poco educada después de esto, evita el conflicto. CIFRAS SOLARES: 44.765

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21)

Tiempo para evaluar tus amistades y lo que están aportando en tu vida, si terminas descubriendo que estás perdiendo más de lo que ganas, replantea esta amistad .CIFRAS SOLARES: 33.778

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

No es bueno que siempre pienses lo peor de las personas, muchos tienen buenas intenciones contigo y pretenden tener una amistad mucho más cercana contigo, no seas una persona incrédula con esto. CIFRAS SOLARES: 16.736

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

No es un motivo suficiente el que una persona no te caiga bien para hacerle algo que no se merece, procura no hablar con quienes no te agradan, pero no les hagas sentir mal o no les digas cosas que vaya a herirles, no sabes cuál es su historia de vida. CIFRAS SOLARES: 52.969

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

Haz un cambio positivo a tu imagen, es probable que estés dejando de lado esto, recuerda que necesitas lucir bien para conseguir buenas cosas en el trabajo. CIFRAS SOLARES: 41.121