Consulta el horóscopo del jueves 2 de julio

GÉMINIS (Mayo 21 - Junio 21): Hoy la suerte llega a través de la comunicación y los encuentros. Nuevas conversaciones pueden despertar ideas interesantes y acercarte a personas que aporten algo positivo. Números de la Suerte: 3, 12, 21

CÁNCER (Junio 22 - Julio 22): La suerte aparece en los vínculos cercanos y en la tranquilidad de tu entorno. Compartir momentos con quienes querés fortalece tu equilibrio emocional. Un clima de armonía en casa será clave para recuperar energía. Números de la Suerte: 4, 13, 22

LEO (Julio 23 - Agosto 22): La fortuna acompaña tus gestos generosos y tu capacidad de ayudar a otros. Dar desde un lugar genuino puede devolverte nuevas oportunidades y conexiones inesperadas. Tu actitud positiva será tu mayor impulso. Números de la Suerte: 5, 14, 23

VIRGO (Agosto 23 - Septiembre 22): Hoy los astros favorecen tu organización y tu precisión. Ordenar pendientes y avanzar paso a paso te permitirá mejorar resultados y demostrar todo tu potencial. Tu constancia marca la diferencia. Números de la Suerte: 6, 15, 24

LIBRA (Septiembre 23 - Octubre 22): La suerte se encuentra en tu capacidad para equilibrar situaciones. Escuchar, dialogar y buscar acuerdos te ayudará a resolver diferencias con elegancia. Tu diplomacia será una herramienta fundamental. Números de la Suerte: 7, 16, 25

ESCORPIO (Octubre 23 - Noviembre 21): La energía del día te invita a enfocarte en aquello que realmente te apasiona. Profundizar en tus objetivos personales te dará motivación y mejores resultados. Tu intensidad será positiva si la dirigís bien. Números de la Suerte: 8, 17, 26

SAGITARIO (Noviembre 22 - Diciembre 21): La fortuna impulsa tu deseo de explorar y salir de la rutina. Una nueva experiencia o un cambio de planes puede devolverte entusiasmo y abrirte caminos diferentes. Números de la Suerte: 9, 18, 27

CAPRICORNIO (Diciembre 22 - Enero 20): Hoy la suerte está en la planificación y el control de tus recursos. Revisar gastos y ordenar tus prioridades te dará mayor seguridad para avanzar hacia tus objetivos. Números de la Suerte: 1, 10, 19

ACUARIO (Enero 21 - Febrero 19): Los astros potencian tu creatividad y tu forma diferente de ver las cosas. Una idea innovadora puede ayudarte a encontrar soluciones donde otros no las ven. Pensar distinto será tu ventaja. Números de la Suerte: 2, 11, 20

PISCIS (Febrero 20 - Marzo 20): La fortuna aparece a través de la empatía y la conexión con los demás. Tu sensibilidad puede ayudarte a acompañar a alguien y también a encontrar mayor calma interior. Números de la Suerte: 3, 12, 21