Transporte, alquileres, prepagas: todos los aumentos que llegan en julio

Este aumento se basará en el mecanismo de actualización de tarifas que sigue la inflación más un adicional de dos puntos porcentuales.

En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, los viajes en colectivo de hasta tres kilómetros pasarán a costar $822,18 y en cuanto al subte, el pasaje subirá de $1.558 a $1.621 con SUBE registrada, mientras que quienes no tengan la tarjeta nominalizada deberán abonar $2.541.

Peajes y Verificación Técnica Vehicular (VTV)

Moverse en auto particular también será más caro a partir de julio, tanto por los accesos como por los controles obligatorios:

Peajes de CABA (AUSA): sufrirán un aumento del 4,1%. La tarifa en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno pasará a costar $4.613,65 en horario normal y $6.538,29 en hora pico.

VTV (Verificación Técnica Vehicular): el costo del trámite obligatorio para automóviles particulares se fijó en torno a los $97.000, unificando valores de referencia entre Provincia y Ciudad.

Por el lado de la salud, al menos cinco empresas de medicina prepaga ya notificaron a sus clientes las subas previstas para las cuotas de julio de este año, que en la mayoría de los casos serán superiores a la inflación, ya que los incrementos estarán en torno al 2,9%, luego de que el sector volviera a estar desregulado tras el acuerdo realizado el 27 de mayo entre las empresas representantes del sector y el Gobierno nacional.

Aumento en prepagas Los incrementos en la medicina prepaga estarán en torno al 2,9%.

En cuanto a las tarifas de servicios, las facturas de luz del AMBA registrarán un nuevo ajuste en julio, en línea con el esquema de actualización mensual que aplican Edenor y Edesur en base a los índices de precios, por lo que la actualización del servicio eléctrico de junio a pagarse en julio tendrá una suba promedio del 1,5%.

Asimismo, las facturas de gas registrarán un aumento promedio del 2,81% en todo el país, en un mes de mayor consumo por la estacionalidad invernal, al tiempo que las facturas de agua y cloacas de AySA subirán un 3% para los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano bonaerense.

COMBUSTIBLES: AUMENTO DESDE EL PRIMER DÍA DEL MES

Los surtidores comenzaron julio con nuevos precios. Desde este miércoles 1° de julio entró en vigencia un incremento promedio del 1% en las naftas y el gasoil como consecuencia de una actualización parcial de los impuestos nacionales que gravan los combustibles.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 562/2026, publicado en el Boletín Oficial, y contempla una actualización parcial tanto del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) como del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC).

Si bien el ajuste fue menor al que correspondía aplicar, el Gobierno decidió volver a diferir una parte importante de los aumentos acumulados desde 2024 y de los primeros meses de 2025. Según lo dispuesto por la normativa, esos incrementos pendientes serían trasladados recién a partir del 1° de agosto, siempre que no haya una nueva postergación.

Aunque los incrementos de julio son, en algunos casos, inferiores a los registrados meses atrás, la suma de todos los ajustes vuelve a impactar sobre el costo de vida. Salud, vivienda, energía y transporte concentran buena parte del gasto mensual de las familias, por lo que cualquier actualización termina reflejándose en el presupuesto cotidiano.