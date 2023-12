Consulta el horóscopo del lunes 18 de diciembre

ARIES (Marzo 21-Abril 20) La pareja podría sentirse un poco dejada de lado debido a una situación un poco confusa que se ha producido hace algún tiempo, no dejes que esto pase y entrégale la seguridad que necesita. Si debes invertir un poco de dinero en hacer mejoras en tu hogar es bueno que lo hagas sin medirte en ello. CIFRAS SOLARES: 52.502

TAURO (Abril 21-Mayo 20) Para quienes tengan una familia formada, es un buen momento para compartir y reunirse con todos, lecciones de vida importantes podrían aparecer el día de hoy, compártelas con tu núcleo. Demasiado valor a lo material y poco a lo esencial podría pasarte la cuenta el día de hoy- CIFRAS SOLARES: 53.503

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) No intercambies regalos ni cosas materiales por amor, puede funcionar en primera instancia, pero luego las personas van necesitando cosas más profundas, como la compañía y el amor. Una persona que está posando sus ojos en ti quiere invitarte a salir, no le digas que no. CIFRAS SOLARES:54.504

CANCER (Junio22-Julio22) Vuelve a comprometerte con aquello que te proyecta buenas cosas para tu vida, no dejes que ciertas cosas en tu mundo te hagan desistir del camino que has escogido, ni tampoco que te hagan desviarte del sendero que llevará directamente al éxito en todo sentido. CIFRAS SOLARES: 55.505

LEO (Julio 23-Ago. 22) Un problema con tu pareja podría complicar otros aspectos de tu vida y no puedes dejar que esto suceda, intenta darle solución rápida, pero efectiva, al problema que has tenido en la intimidad. Si buscas un nuevo amor, aún no es momento, si ya ha aparecido alguien en tu vida, toma las cosas con calma .CIFRAS SOLARES: 56.506

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) Estás convirtiéndote en un extraño para tus seres queridos y todo porque estás pasando poco tiempo con ellos. No intentes solucionar lo que ya está roto, si tuviste un quiebre con alguien o si una persona que estabas conociendo no quieres saber más de ti por un error que cometiste, no intentes arreglarlo más. CIFRAS SOLARES: 57.507

LIBRA (Set 23-Oct. 22) Si alguien del pasado quiere juntarse contigo para una reunión o para arreglar ciertas cosas que no quedaron claras entre ustedes, piensa primero en la posibilidad de que esto sea algo bueno para ti o no, después de ello toma tu decisión. CIFRAS SOLARES: 58.508

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) Demasiadas cargas en tu vida comienzan a pasarte la cuenta y lo estás notando en tu cuerpo, no dejes de realizar ejercicio, ni tampoco temas intentar formas de relajación como terapias orientales o ejercicios de esta misma índole. CIFRAS SOLARES: 59.509

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) Sagitario necesita darle más prioridad a las personas importantes en su vida, más que a quienes recién está conociendo. Te estás fijando en cosas poco importantes a la hora de conocer a alguien, estás buscando detalles físicos y defectos para desechar a las personas, no hagas esto, debes siempre mirar mucho más el interior de quien tienes en frente. CIFRAS SOLARES: 60.600

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) Una persona que no conoces te enviará un mensaje el día de hoy, podría tratarse de un posible engaño, por lo que trata de hacer las preguntas correctas y no dar información personal ni de tu familia. Una persona que tiene una deuda contigo llegará hoy a pagarte o devolver lo que te debe. CIFRAS SOLARES: 61.601

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) Es importante que Acuario deje de lado esas bajas anímicas por las que suele pasar cuando algo no resulta, especialmente el día de hoy. Tienes una oportunidad nueva de amar y estás pensando en dejar ir a esta persona, no lo hagas, te arrepentirás. CIFRAS SOLARES :62.602

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) Es un buen tiempo para estar alegre y celebrar con los amigos, es probable que recibas una invitación para hacer esto con tus seres queridos, no dejes de asistir y de pasar un buen tiempo con ellos, puedes estar con un poco de estrés por el trabajo. CIFRAS SOLARES: 63.643