Consulta el horóscopo del lunes 18 de mayo

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Hoy la fortuna se encuentra en las negociaciones firmes pero guiadas por la empatía. Serás la figura clave para pacificar los ánimos si surge alguna tensión en tu entorno de trabajo a primera hora. Tu capacidad de contención resolverá los problemas humanos antes de que escalen, permitiendo que todos se enfoquen en la productividad sin resentimientos. Números de la Suerte: 2, 11, 20

LEO (Julio 23-Agosto 22): La suerte te acompaña en la proyección de tu autoridad y la inspiración que generas en los demás. Si debes presentarte ante superiores o defender un escrito, tu elocuencia y la inmensa seguridad que irradias dejarán a todos alineados con tu visión. Confía en tu talento; hoy el escenario es tuyo y tu brillantez será aplaudida por quienes toman las decisiones. Números de la Suerte: 5, 14, 23

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Hoy los astros te invitan a armarte de paciencia para destrabar lo que parecía estancado. Tu insistencia educada y metódica en el Juzgado PCyF N° 15 o en otras dependencias dará sus frutos finalmente. Tu atención al detalle evitará que te rechacen cualquier documento por errores de forma, blindando tu trabajo de manera absoluta y definitiva. Números de la Suerte: 6, 16, 25

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): La suerte astral resalta hoy tu excepcional capacidad para fomentar la colaboración y el trabajo en equipo. Frente a un volumen alto de tareas, tu sentido de la equidad te permitirá dividir las responsabilidades de manera justa, logrando que el equipo rinda al máximo sin desgastarse. Eres el pegamento que mantiene unidas y armónicas a las piezas de la oficina. Números de la Suerte: 7, 18, 27

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): La fortuna favorece la estrategia silenciosa y la intuición investigativa llevada a su máxima expresión. Leer entre líneas los reportes de criminalística o las declaraciones te dará una ventaja táctica invaluable. Esa información sutil que descubriste será tu as bajo la manga, permitiéndote armar un caso sólido que no dejará escapatoria a la contraparte. Números de la Suerte: 8, 17, 26

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La energía cósmica te invita a arrancar la semana con un optimismo arrollador que contagiará a toda la oficina. Tu buen humor actuará como un rompehielos, agilizando cualquier interacción administrativa tensa que se te cruce por delante. Celebrar un pequeño avance compartido con tus colegas mantendrá la moral altísima para el resto de la jornada. Números de la Suerte: 9, 19, 29

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Hoy la suerte está en la consolidación de tu impecable capacidad de dirección. Tomar decisiones difíciles y marcar el rumbo correcto te ahorrará problemas futuros y reafirmará tu prestigio laboral. Sigue apostando a tu férrea disciplina; la seguridad que transmites al asumir el mando te convierte en un referente indiscutido en tu rubro profesional. Números de la Suerte: 10, 22, 34

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Los astros potencian la innovación y la implementación de soluciones tecnológicas. Si un método tradicional te está retrasando, propón esa alternativa digital que tienes en mente para agilizar los procesos documentales. Tu visión vanguardista aportará la frescura exacta que tu equipo necesita para modernizarse y ahorrar horas de trabajo operativo. Números de la Suerte: 11, 25, 38

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La fortuna astral fluye a través de tu certera intuición y tu flexibilidad ante los cambios de agenda. Si una reunión se cancela o un cliente cambia de opinión, fluyes con tanta naturalidad que sacarás ventaja del desconcierto general. Esa capacidad para adaptarte sin absorber el estrés del entorno es un superpoder que hoy brillará con mucha fuerza. Números de la Suerte: 12, 21, 30

ARIES (Marzo 21-Abril 20): Hoy la suerte astral favorece el arranque explosivo de la cuarta semana del mes. Tienes la determinación ejecutiva exacta para hacer esas llamadas telefónicas decisivas a las dependencias y exigir que los trámites avancen. Tu audacia y franqueza no dejarán margen para excusas burocráticas; tu fuego interno despeja el camino a tu paso. Números de la Suerte: 1, 10, 19